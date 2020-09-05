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Порывистый ветер сорвал кровли с десятков домов в одном из сел ВКО

5 Сентября 2020 11:44
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Порывистый ветер сорвал кровли с десятков домов в одном из сел ВКО

ЗАЙСАНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области порывистый ветер сорвал кровли с частных домов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

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Стихия обрушилась на Зайсанский район, где особенно пострадало село Каратал. Здесь за считанные минуты пронесся ветер, порывы которого достигали 27 м/с. На одной из улиц села повреждена кровля 25-30 жилых частных домов.

Жертв и пострадавших среди местного населения нет. На месте работает комиссия по оценке нанесенного непогодой ущерба.

Напомним, что по информации филиала «Казгидромета» 4 сентября по области ожидались сильный порывистый ветер, гроза, град, шквал.

Фото: ДЧС ВКО


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #МВД РК   #Погода  
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Автор:

Орал Ерланулы

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