Порывистый ветер сорвал кровли и повредил электросети в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Кровли зданий сорвало в двух населенных пунктах Павлодарской области, а аварийное отключение электроэнергии произошло в ряде сел двух районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате порывистого ветра до 27 метров в секунду (по данным РГП «Казгидромет») произошел срыв кровли в двух населенных пунктах», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Там уточнили, что в 8 марта в 04:15 в Баянаульском районе, в селе Жанатлек, с кровли сорвало профлист по деревянной обрешетке с трехэтажного здания средней общеобразовательной школы имени Б. Хайдарова на площади 51 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

Второй случай произошел сегодня же, в 06:30 в Павлодаре, на улице Катаева, 18. Из-за сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду произошел срыв профлиста по деревянной обрешетке с кровли 4-этажного административного здания на всей площади 1440 кв. м. Здание было построено в 1980 году, его последний ремонт производился в 2022 году и пока не завершен. Жертв и пострадавших нет.

«В двух районах произошло аварийное отключение электроэнергии. В Майском районе - в пяти населенных пунктах: Басколь, Кентубек, Майтубек, Акжар и частично село Коктобе. Количество абонентов уточняется. В ликвидации аварии задействованы 12 человек и 3 единицы техники Майской районной электросети. В районе Аккулы - в 16 населенных пунктах: Бескарагай, Жамбыл, Жанатан, Айтей, Шарбакты, Тосагаш, Жабаглы, Казы, Малыбай, Казантай, Майкарагай Мергалым, Шака, Шоктал, частично - в селах Аккулы и Ямышево. Количество абонентов уточняется. В ликвидации аварии задействованы 10 человек и две единицы техники районной электросети», - добавили в ДЧС Павлодарской области.