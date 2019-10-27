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Порывистый ветер ожидается в ряде регионов Казахстана 27-28 октября

27 Октября 2019 16:32
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Порывистый ветер ожидается в ряде регионов Казахстана 27-28 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 27-28 октября ожидается порывистый ветер в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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27-28 октября в Северо-Казахстанской области ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Петропавловске ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

27 октября в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, местами порывы 23-28 м/с. 28 октября ожидается ветер западный, северо-западный 15-20, местами порывы 23-28 м/с.

В Кокшетау ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

28 октября в Костанайской области ожидается ветер юго-западный 15-20, местами порывы 23-28 м/с.

В Костанае ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

28 октября в Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, местами 15-20, порывы 25 м/с.

В Семее ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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