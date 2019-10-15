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Порывистый ветер, дождь и туман ожидаются в Казахстане 16 октября

15 Октября 2019 16:15
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Порывистый ветер, дождь и туман ожидаются в Казахстане 16 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Порывистый ветер, дождь и туман ожидаются в Казахстане 16 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Нур-Султане ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются сильный дождь, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Кокшетау ожидаются туман, ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются туман. Ветер западный, северо-западный местами 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Костанае днем 16 октября ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 18 м/с.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Акмолинская область, Костанайская область, Погода,
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