Порыв трубопровода: В Рудном несколько десятков домов и школа остались без тепла

30 Ноября 2022, 14:01

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ – Информацию о порыве трубопровода отопления сообщили в Instagram Ситуационного центра города Рудного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Произошел порыв трубопровода отопления по адресу город Рудный ул. Шевченко 116, насосная станция номер 5, отключено 13 частных домов. Диаметр трубы – 159. Ул. Гагарина 6. Диаметр трубы – 159. Отключены от отопления 33 пятиэтажных дома и одна школа», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о произошедшей аварии на Аркалыкской ТЭЦ. Была разрушена обмуровка котла. Жертв и пострадавших нет.

Также из-за неисправности одного из трех котлов на центральной котельной в селе Боровской Мендыкаринского района без тепла остались 12 многоэтажных домов в центре села. Температура в домах едва достигает 12-14 градусов. Вопрос с возвращением тепла в дома местные власти обещают решить в ближайшие две недели.

В Костанае, по данным коммунального предприятия, все котельные работают в штатном режиме.