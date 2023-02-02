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Порыв теплотрассы в Талдыкоргане – 67 многоэтажных домов остались без тепла

2 Февраля 2023, 11:50
Порыв теплотрассы в Талдыкоргане – 67 многоэтажных домов остались без тепла

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Талдыкоргане из-за порыва теплотрассы 67 многоэтажных домов остались без тепла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Произошел порыв теплотрассы на пересечении улиц Желтоксан и Медеу, сейчас 28 человек проводят ремонтные работы. В теплотрассе сегодня около 6:00 часов образовался дефект. В настоящее время 67 многоэтажных домов остались без тепла. Мы планируем в течение четырех часов устранить дефект, в дома будет подано тепло», - сказал представитель пресс-службы акима города Талдыкоргана.

По словам представителя акимата, все котельные в Талдыкоргане работают в штатном режиме.


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