Порыв на теплотрассе устраняют в Костанае
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В процессе опрессовки теплоисточников произошла авария на одном из участков теплосетей, запитанных от котельной №3 в Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ»
Как сообщили в пресс-службе акимата Костаная, опрессовка тепловых сетей проводится в рамках подготовки города к предстоящему отопительному сезону 2021-2022 года.
«Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей повышенным давлением перед началом отопительного сезона проводятся с целью испытания на прочность и плотность трубопроводов отопления, а также обнаружения и устранения выявленных дефектов»,- сообщили в пресс-службе.
В связи с повышением давлением произошла авария на одном из участков. Как пояснили в пресс-службе «Костанайская теплоэнергетическая компания», сегодня - первый день опрессовки сетей, запитанных от котельной №3.
«В результате работ был выявлен порыв в районе Академии МВД (школа милиции), что лишний раз доказывает необходимость проведения подобных работ. В летний период устранить подобный дефект намного легче, чем устранять аварии зимой. Для безопасности граждан опрессовка производится холодной водой. Сейчас давление снижено, опрессовка сетей продлится до вечера»,- сообщает КТЭК.
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