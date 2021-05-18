+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +30 °С
Алматы: +21 °С
USD 427.41 EUR 519.47
RUB 5.78 CNY 66.38
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Порыв на теплотрассе устраняют в Костанае

18 Мая 2021 17:32
Поделиться:
Порыв на теплотрассе устраняют в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В процессе опрессовки теплоисточников произошла авария на одном из участков теплосетей, запитанных от котельной №3 в Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ»

Новости по теме
Строить студобщежития и школы в рамках ГЧП призывают костанайских бизнесменов
В лесах Костанайской области сохраняется IV класс пожарной опасности В отношении должностных лиц ДУИС по г.Нур-Султан проводятся досудебные расследования «Киелі Табиғат»: костанайские волонтёры посвятили свой выходной уборке города

Как сообщили в пресс-службе акимата Костаная, опрессовка тепловых сетей проводится в рамках подготовки города к предстоящему отопительному сезону 2021-2022 года.

«Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей повышенным давлением перед началом отопительного сезона проводятся с целью испытания на прочность и плотность трубопроводов отопления, а также обнаружения и устранения выявленных дефектов»,- сообщили в пресс-службе.

В связи с повышением давлением произошла авария на одном из участков. Как пояснили в пресс-службе «Костанайская теплоэнергетическая компания», сегодня - первый день опрессовки сетей, запитанных от котельной №3.

«В результате работ был выявлен порыв в районе Академии МВД (школа милиции), что лишний раз доказывает необходимость проведения подобных работ. В летний период устранить подобный дефект намного легче, чем устранять аварии зимой. Для безопасности граждан опрессовка производится холодной водой. Сейчас давление снижено, опрессовка сетей продлится до вечера»,- сообщает КТЭК.


Видео - Лидия Смирнова

Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #ЖКХ   #Происшествия   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
Строить студобщежития и школы в рамках ГЧП призывают костанайских бизнесменов
В лесах Костанайской области сохраняется IV класс пожарной опасности
В отношении должностных лиц ДУИС по г.Нур-Султан проводятся досудебные расследования
«Киелі Табиғат»: костанайские волонтёры посвятили свой выходной уборке города
Популярное
1 В каких районах Нур-Султана временно отключат питьевую воду
2 В Актобе, Нур-Султане и Усть-Каменогорске ожидаются неблагоприятные метеоусловия
3 Гвардейский патруль нашел двухлетнего ребенка в Нур-Султане
4 12 нарушений карантина выявили за выходные в столице
5 21 мая пройдет заседание ВЕЭС под председательством Касым-Жомарта Токаева
Читайте также
Лишили лицензии: в Алматы наказали виновных в провалах асфальта по улице Толе би
Живых сайгаков обнаружили во время утилизации в ЗКО: Минэкологии проведет расследование
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив