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Порыв на тепломагистрали устранили в Рудном

20 Января 2023, 09:20
Порыв на тепломагистрали устранили в Рудном

РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ - Ситуацию с порывом на теплотрассе прокомментировали в акимате Рудного, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«По состоянию на 01:30 20 января порыв на тепломагистрали диаметром 530 по улице Горняков устранен. Идёт заполнение трассы водой. Далее будет производиться запуск домов и других объектов», - сообщили в горакимате.

Ранее сообщалось, что из-за порыва теплотрассы в Рудном под отключение попали 24 дома, частный сектор в количестве 59 домов и 16 строений юридических лиц.

Аналогичный крупный порыв в Рудном был месяц назад. Тогда он произошел на задвижке холодной воды по улице Дзержинского - Горького.


Фото: акимат города Рудный

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