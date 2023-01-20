Порыв на тепломагистрали устранили в Рудном

20 Января 2023, 09:20

РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ - Ситуацию с порывом на теплотрассе прокомментировали в акимате Рудного, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«По состоянию на 01:30 20 января порыв на тепломагистрали диаметром 530 по улице Горняков устранен. Идёт заполнение трассы водой. Далее будет производиться запуск домов и других объектов», - сообщили в горакимате.

Ранее сообщалось, что из-за порыва теплотрассы в Рудном под отключение попали 24 дома, частный сектор в количестве 59 домов и 16 строений юридических лиц.

Аналогичный крупный порыв в Рудном был месяц назад. Тогда он произошел на задвижке холодной воды по улице Дзержинского - Горького.

Фото: акимат города Рудный