30 Мая 2022 01:00

Порядок записи населения к узким специалистам при ряде заболеваний упростили в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С проблемами доступа к узким специалистам без осмотра терапевта обратилось большинство граждан в Минздрав в рамках социального проекта «100 дней – 100 вопросов» , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

За период действия проекта «100 дней – 100 вопросов», с 11 января по 21 апреля, по всем каналам обратной связи поступило 1588 обращений и предложений. Министерством были предоставлены ответы авторам по всем частным обращениям, по ряду проблем, поднятых гражданами, приняты системные решения.

«Для упрощения порядка записи населения к узким специалистам внесены изменения в нормативные документы, связанные с правилами оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, где определен порядок приема специалистов без направления участкового врача», - сообщили в Минздраве РК.

Это касается пациентов при неотложных состояниях и травмах, в т.ч. офтальмологической, оториноларингологической и других травм. Также упрощенный порядок предусмотрен для оказания экстренной и плановой стоматологической помощи, заболеваний дерматовенерологического профиля, для записи к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления. Кроме того, при подозрениях на заболевание онкологического и гематологического профиля, по профилю заболевания динамического наблюдения, при повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного случая, при подозрении на новообразование и т.д. – также будет действовать упрощенный порядок.

Ранее сообщалось об утверждении Маршрута первичного онкологического пациента, в рамках которого пациенты с подозрением на онкологическое заболевание консультируются и обследуются на амбулаторно-поликлиническом уровне по «зеленому коридору», т.е. вне общей очередности и ограничений, в течение 18 рабочих дней, далее в условиях онкологических центров с целью подтверждения (верификации) диагноза проводится углубленная диагностика в течение 15 рабочих дней.

Министерство здравоохранения, несмотря на завершение проекта, заверило, что остается всегда на прямой связи с населением и готово продолжать конструктивный диалог и просит граждан направлять свои обращения на официальный электронный адрес minzdrav@dsm.gov.kz.