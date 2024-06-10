Порядок зачисления детей в спортивные секции изменится в Казахстане

Теперь очередь на зачисление в спортивные секции ведется информационной системой в автоматическом режиме, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

Министерство туризма и спорта РК приказом от 17 мая 2024 года внесла изменения в Правила размещения государственного спортивного заказа в спортивные секции для детей и юношества и их функционирования.

Теперь очередь на зачисление в спортивные секции ведется информационной системой в автоматическом режиме и содержит список детей на получение ваучера с указанием:

фамилии, имени, отчества (при его наличии) ребенка и законного представителя;

вида спортивной секции;

номера и времени подачи заявления в точности до доли секунды;

порядкового номера в очереди;

список мест на распределение на основании сведений, представленных информационной системой.

Очередь формируется отдельно на каждую спортивную секцию поставщика с учетом возрастных ограничений ребенка согласно поданным заявлениям законных представителей детей.

Дети с девиантным поведением, состоящие на учете в органах внутренних дел, в приоритетном порядке регистрируются в информационной системе.

Помимо этого, поправками предусматривается, что позиция в очереди двигается в сторону убывания по причине выбытия детей из очереди в связи с отзывом заявления законными представителями или по причине получения ваучера, и в сторону возрастания по причине возврата в очередь детей, чьи ваучеры были отозваны поставщиком. Обмен местами в очереди не допускается.

Сейчас на практике в очереди уже отражаются ФИО ребенка и законного представителя, дата подачи заявления, вида спортивной секции, порядковый номер в очереди.