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    11:03, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Порядок зачисления детей в спортивные секции изменится в Казахстане

    спортивные секции для детей
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Теперь очередь на зачисление в спортивные секции ведется информационной системой в автоматическом режиме, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

    Министерство туризма и спорта РК приказом от 17 мая 2024 года внесла изменения в Правила размещения государственного спортивного заказа в спортивные секции для детей и юношества и их функционирования.

    Теперь очередь на зачисление в спортивные секции ведется информационной системой в автоматическом режиме и содержит список детей на получение ваучера с указанием:

    • фамилии, имени, отчества (при его наличии) ребенка и законного представителя; 
    • вида спортивной секции; 
    • номера и времени подачи заявления в точности до доли секунды;
    • порядкового номера в очереди;
    • список мест на распределение на основании сведений, представленных информационной системой.

    Очередь формируется отдельно на каждую спортивную секцию поставщика с учетом возрастных ограничений ребенка согласно поданным заявлениям законных представителей детей.

    Дети с девиантным поведением, состоящие на учете в органах внутренних дел, в приоритетном порядке регистрируются в информационной системе. 

    Помимо этого, поправками предусматривается, что позиция в очереди двигается в сторону убывания по причине выбытия детей из очереди в связи с отзывом заявления законными представителями или по причине получения ваучера, и в сторону возрастания по причине возврата в очередь детей, чьи ваучеры были отозваны поставщиком. Обмен местами в очереди не допускается.

    Сейчас на практике в очереди уже отражаются ФИО ребенка и законного представителя, дата подачи заявления, вида спортивной секции, порядковый номер в очереди.

    Теги:
    Спорт Технологии Министерство туризма и спорта РК Дети
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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