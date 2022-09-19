19 Сентября 2022, 13:16

Порядок выплаты бонусов госслужащим утвердят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство национальной экономики РК подготовило проект постановления о некоторых вопросах оплаты труда государственным служащим. Документ опубликован на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект постановления разработан, чтобы утвердить порядок выплаты денежных вознаграждений административным государственным служащим по результатам оценки их работы. Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий.

При расчете бонусов используется фактическое количество дней, отработанных в отчетном периоде, который начинается 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года, по соответствующей должности. Размер бонуса административного государственного служащего определяется в результате корректировки бонуса госслужащего по результатам оценки его достижения ключевых целевых индикаторов за отчетный период.

Порядок выплаты бонусов госслужащим выглядит следующим образом:

- Выплата бонусов административным государственным служащим корпуса «А» назначается на основании результатов оценки, проводимой согласно методике оценки деятельности госслужащих корпуса «А».

- Выплата бонусов административным госслужащим корпуса «Б» назначается на основании результатов оценки, проводимой согласно типовой методике оценки деятельности административных госслужащих корпуса «Б», утверждаемой в соответствии с пунктом 5 статьи 33 Закона.

- Выплата бонусов производится за счет средств, предусмотренных на формирование бонусного фонда в единой системе оплаты труда административных государственных служащих государственных органов.

- Выплата бонусов административным государственным служащим производится по результатам оценки их деятельности по итогам года.

- Административному госслужащему выплачивается бонус по результатам оценки в случае завершения им испытательного срока и занятия должности на госслужбе не менее трех месяцев на дату начала оценки его деятельности за отчетный период.

В случае расторжения трудовых отношений обеспечивается принятие мер по выплате бонусов административному госслужащему государственного органа в соответствии с настоящими правилами по итогам оценки деятельности, осуществляемой в установленном порядке пропорционально фактически отработанному времени.

В случае перехода административного госслужащего с одной должности на другую должность внутри госоргана или из одного госоргана в другой в течение отчетного периода, бонус исчисляется пропорционально фактически отработанному времени в отчетном периоде по должности, которую он занимал ранее, а также по новой занимаемой должности при условии соответствия требованиям.

В случае изменения должностного оклада в течение отчетного периода, бонус рассчитывается исходя из размера установленного оклада в соответствующем периоде пропорционально отработанному времени.

Выплата бонусов административного госслужащего не производится:

- в период проведения специальной проверки в отношении административного государственного служащего;

- в случае несоответствия требованиям, предусмотренным в пункте 22 настоящих правил;

- при наличии у административного государственного служащего дисциплинарного взыскания за проступки, дискредитирующие государственную службу в отчетном периоде;

- при неудовлетворительной оценке деятельности административного государственного служащего за отчетный период.

Для публичного обсуждения документ размещен на портале Открытые НПА до 3 октября.