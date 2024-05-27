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    13:15, 27 Май 2024 | GMT +6

    Порядок выдачи лицензии на образовательную деятельность обновили в РК 

    образование
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Внесены изменения в Правила оказания госуслуги «Выдача лицензии на занятие образовательной деятельностью в сфере начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, духовного образования», передает корреспондент агентства Kazinform. 

    В новой редакции правил, которые размещены на сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде, говорится, что государственная услуга «Выдача лицензии на занятие образовательной деятельностью в сфере начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, духовного образования» оказывается Комитетом по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК и территориальными департаментами комитета. 

    Комитет по обеспечению качества в сфере образования является лицензиаром, осуществляющим лицензирование деятельности в сфере образования по предоставлению духовного образования. 

    Территориальные департаменты комитета являются лицензиарами, осуществляющими лицензирование деятельности в сфере образования по предоставлению начального образования, основного среднего образования, общего среднего образования, технического и профессионального образования по специальностям, а также военным, специальным учебным заведениям по группам специальностей, послесреднего образования по специальностям.

    Для получения госуслуги направляется заявление услугодателю через веб-портал электронного правительства egov.kz, elicense.kz и документы. 

    На портале в «личном кабинете» услугополучателя отображается статус о принятии заявления (запрос) для оказания государственной услуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной услуги. 

    Канцелярия услугодателя в день поступления документов осуществляет их прием, регистрацию и передает на исполнение сотруднику ответственного структурного подразделения. При обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем. 

    Сотрудник ответственного структурного подразделения услугодателя в течение 2 рабочих дней с момента регистрации документов проверяет полноту представленных документов. 

    Теги:
    E - Правительство, E - услуги Минпросвещения РК Правительство РК Образование Дошкольное образование
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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