Порядок в Кордайском районе обеспечен - депутат Мажилиса Шакир Хахазов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ситуация в Кордайском районе постепенно стабилизируется, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом по телефону с места событий корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал депутат Мажилиса Парламента РК Шакир Хахазов, прибывший в Кордайский район в составе созданной по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева правительственной комиссии по ликвидации последствий событий в Кордайском районе. Задачи комиссии - выяснение причин конфликта, решение социально-экономических и гуманитарных вопросов. Совместно с акиматом Жамбылской области оказывается помощь в организации похорон погибших, оценке ущерба и восстановлении пострадавшей собственности.

«Сейчас мы находимся на строительной площадке, уже начались работы по восстановлению, - говорит Шакир Хахазов. - Да, это, конечно, трагический эксцесс. Вчера была напряженная обстановка, народ просил помощи у государства. Делается всё, чтобы нормализовать ситуацию. К приезду правительственной комиссии ситуация уже стала стабильной. Сложность вчера была на таможенном переходе. Но сейчас уже люди возвращаются обратно из Кыргызстана. Мы участвовали в похоронах, выступили со словами соболезнования, призвали людей к миру и спокойствию. Все чаяния народа, общества будем претворять».

По словам мажилисмена, комиссия работает полным ходом. Возглавляет правительственную комиссию заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев. В состав комиссии вошли аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов, министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев, председатель общественного объединения «Казахстанское общество дунган» Абубакир Войнце, а также первые вице-министры финансов, индустрии и инфраструктурного развития, вице-министры информации и общественного развития, национальной экономики, здравоохранения, образования и науки, заместители министров внутренних дел, обороны, Генерального прокурора и председателя Комитета национальной безопасности.

«Здесь находится и заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Кансеитович Туймебаев, все министерства здесь находятся. И каждый по своему направлению отрабатывает. По всем направлениям работаем - система здравоохранения, силовые структуры. Национальная гвардия, полиция – все здесь в районе находятся, обеспечивают порядок. Настроение людей, конечно, тревожное. Вчера акимом Жамбылской области Аскаром Мырзахметовым объявлена чрезвычайная ситуация, для того, чтобы всё это стабилизировать. Когда ЧС объявляется, и материальные резервы быстрее решаются», - рассказал спикер.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

Сегодня МВД РК сообщило о том, что число погибших в конфликте в Кордайском районе достигло 10 человек.



