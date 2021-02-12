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Порядок въезда в зарубежные страны определяется законодательством той страны - КНБ РК

Автор:  
Арайлым Мұрат
12 Февраля 2021, 14:14
Порядок въезда в зарубежные страны определяется законодательством той страны - КНБ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Студенты РК могут беспрепятственно выезжать из страны, однако въезд в зарубежные страны определяется законодательством страны въезда. Такое пояснение дали в Пограничной службе Комитета национальной безопасности РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с настоящим порядком пункта 3 подпункта 10 граждане РК, которые обучаются в учебных заведениях на территории иностранных государств, а также лица, которые следуют из Республики Казахстан в иностранные государства для продления учебных виз, оформления студенческих IDкарт, сдачи экзаменов могут выезжать из Казахстана беспрепятственно», - пояснил подполковник Мундаш Муллуашев в ходе онлайн-брифинга на странице ведомства в Instagram.

Он также напомнил, что в зарубежных странах с учетом эпидемиологической ситуации приняты свои ограничительные меры.

«Если возьмем Российскую Федерацию, казахстанские студенты благополучно пересекают казахстанскую границу, соответственно на российской границе возникают определенные трудности для въезда, потому что требования на въезд в Россию определяется законодательством РФ», - добавил подполковник.

Капитан Ерлан Данияров отметил, что по действующим правилам Казахстан выпускает своих граждан. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации граждане Казахстана, в том числе казахстанские студенты вузов России, без ограничений могут въехать в Россию только прямым воздушным авиасообщением.


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