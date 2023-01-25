Порядок проведения опросов общественного мнения по выборам депутатов Мажилиса опубликовал ЦИК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия РК опубликовала информацию о проведении опросов общественного мнения, связанных со внеочередными выборами депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, назначенными на 19 марта 2023 года, передает МИА «Казинформ».

В соответствии с требованиями пункта 9 статьи 28 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» опросы общественного мнения, связанные с выборами, вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющие не менее пяти лет опыта по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде Центральную избирательную комиссию с приложением копий соответствующих документов.

В уведомлении, направляемом в Центральную избирательную комиссию, указываются сведения о специалистах, принимающих участие в проведении опроса и имеющих опыт работы в этой сфере, о регионах, в которых будут проводиться опросы общественного мнения, о применяемых методах анализа.

При опубликовании результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, средства массовой информации, онлайн-платформы обязаны указывать юридическое лицо, проводившее опрос, лиц, заказавших опрос и оплативших его, время проведения опроса, метод сбора информации, точную формулировку вопроса, число опрошенных и коэффициент погрешности результатов опроса.

Опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосования в поддержку кандидатов либо политических партий в сети интернет не допускается в течение пяти дней до дня голосования (с 14 по 18 марта 2023 года) и в день голосования (19 марта 2023 года).

Нарушение условий проведения опроса общественного мнения, связанного с выборами является основанием для привлечения лица к административной ответственности (статья 120 КоАП).

Ранее сообщалось, что внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 2023 года.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.

Также Президент РК подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Позже Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.