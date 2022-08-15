15 Августа 2022 15:12

Порядок прохождения практики будущими педагогами пересмотрят в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет пересмотрен порядок прохождения практики в школах студентами, обучающимися по специальности «Педагог». Об этом сообщил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на панельной сессии Республиканской августовской конференции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы организуем практику для студентов с первого курса, но есть вопросы касательно порядка ее проведения. Например, студент подает заявление на прохождение практики в малокомплектную школу в родном селе. В свою очередь, университет дает согласие на это. Никто не обращает должного внимания на то, какие там методы, кто с ними и как работает. Поэтому, какое качество мы можем требовать от него, если ему не дают соответствующего обучения при прохождении практики в родной школе», - сказал Асхат Аймагамбетов на панельной сессии Республиканской августовской конференции.

Поэтому, по словам министра, в настоящее время в порядок прохождения практики вносятся изменения.

«Мы, как работодатель, предъявляем соответствующие требования. В этом плане практику нужно проводить по-другому. Учитываются критерии школ для прохождения практики. Если в школе есть учителя и методисты, то в этом учебном заведении можно практиковаться и учиться. Поэтому сам процесс прохождения практики студентами, обучающимися в университетах, будет пересмотрен», - заключил глава ведомства.