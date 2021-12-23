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Порядок продажи билетов на Зимние Олимпийские игры в Пекине еще не определен

23 Декабря 2021 19:20
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Порядок продажи билетов на Зимние Олимпийские игры в Пекине еще не определен

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Оргкомитет Олимпиады в Пекине не определил порядок продажи билетов на Зимние Олимпийские игры 2022 года. Об этом в четверг в ходе брифинга пресс-канцелярии Госсовета КНР заявил генеральный секретарь оргкомитета «Пекин-2022» Хан Цзыжун, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Хан Цзычжун сообщил, что вопрос продажи билетов волнует общественность. Для предотвращения возможного распространения коронавируса и обеспечения безопасности всех участников международного спортивного мероприятия ранее было принято решение, что Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков.

«Мы находимся в процессе разработки и изучения политики продажи билетов для «внутренних зрителей» и обнародуем информацию в установленном порядке по официальным каналам», - отметил он.

Глава оргкомитета «Пекин-2022» заверил, что оргкомитет будет поддерживать тесную связь с Международным олимпийским комитетом (МОК) и определит политику продажи билетов для местных болельщиков в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

В ходе брифинга представители оргкомитета «Пекин-2022» также разъяснили общественности положения вторых изданий плейбуков (пособий) для Игр-2022, в которых содержатся исчерпывающие рекомендации по COVID-19 для спортсменов и официальных лиц, а также всех других заинтересованных сторон.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.



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#Спорт   #Олимпиада   #Китай  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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