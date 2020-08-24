Порядок приема на службу в правоохранительные органы изменен в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во исполнение поручения Главы государства Генеральной прокуратурой Республики Казахстан совместно с правоохранительными органами с учетом международного опыта выработан единый подход приема на службу в органы прокуратуры, Антикоррупционную службу и службу экономических расследований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Генпрокуратуры РК.

Ранее каждый орган (прокуратура, Антикоррупционная служба, служба экономических расследований) самостоятельно формировал кадровый резерв для поступления на службу (конкурс, зачисление в резерв, отбор кандидатов, прием на службу, расстановка кадров).

Теперь в соответствии с изменениями законодательства (статья 11 Закона «О правоохранительной службе») обязательным условием поступления на правоохранительную службу будет прохождение первоначальной профессиональной подготовки в Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

Для поступления в академию необходимо наличие высшего образования, соответствие морально-психологическим, медицинским требованиям, отсутствие компрометирующих сведений.

Основные этапы отбора: тестирование, собеседование, медицинское и психофизиологическое освидетельствование, полиграфологическое исследование и сдача экзамена.

Обучаться в академии смогут лица, которые впервые поступают на должности рядового, младшего и среднего начальствующего состава органов прокуратуры, Антикоррупционной службы и СЭР.

Учеба состоит из двух этапов: обучение в Академии и стажировка в подразделениях правоохранительных органов.

Срок профподготовки кандидатов в органы прокуратуры составляет 1 год (6 месяцев обучение и 6 месяцев стажировка), для кандидатов в Антикоррупционную службу и СЭР - 6 месяцев (5 месяцев обучение и 1 месяц стажировка).

К обучению, кроме профессорско-преподавательского состава академии будут привлекаться действующие практики, зарубежные эксперты, ветераны правоохранительных органов.

На период обучения учащиеся обеспечиваются ежемесячной стипендией, питанием и проживанием.

При успешном завершении обучения кандидат назначается на должность с одновременным присвоением первого классного чина или квалификационного класса.

Более подробно с порядком отбора на первоначальную профессиональную подготовку граждане могут ознакомиться в интервью заместителя начальника Департамента кадрового развития (https://www.youtube.com/watch?v=VFokbVDh_4M) и на ведомственном сайте Генеральной прокуратуры (http://prokuror.gov.kz/rus/kadrovayasluzhba/normativnye-pravovye-akty).

Отбор на профессиональную подготовку начинается с 24 августа по 24 сентября 2020 года.