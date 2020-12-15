Порядок приема документов в докторантуру PhD переводят в электронный формат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Порядок приема документов в докторантуру PhD будет переведен в электронный формат в 2021 году. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы перевели прием документов в магистратуру в электронный формат. Уже можно говорить о том, что это решило немало проблем. Ведется подготовительная работа по переводу порядка приема документов в докторантуру PhD в электронный формат в следующем году», - сказал Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании Министерства.

«Ожидается, что это поможет решить некоторые проблемные вопросы и по приему на PhD. Это мы знаем, поэтому мы должны решить этот вопрос», - добавил министр.

Он также подчеркнул целесообразность предложений цифровизации процесса приема на работу учителей.