Порядок покупки электроэнергии цифровыми майнерами теперь будет определять Минэнерго РК
Соответствующий документ размещен на портале Открытые НПА.
«Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года 994 «Вопросы Министерства энергетики Республики Казахстан» следующие изменения и дополнения: в Положении о Министерстве энергетики Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением, в пункте 15: дополнить подпунктом 101-1) следующего содержания: определяет единого оператора по поставке нефтепродуктов», - отмечено в проекте приказа.
Также, согласно изменения, теперь Минэнерго планируют наделить следующими функциями:
- принимает решение о строительстве магистрального трубопровода;
- определяет требования к подключению цифровых майнеров к электрическим сетям согласно Закону Республики Казахстан «Об электроэнергетике»
- утверждает механизм определения квоты на электрическую энергию для цифровых майнеров;
- определяет порядок покупки электрической энергии цифровыми майнерами, являющимися оптовыми потребителями электрической энергии, у расчетно-финансового центра.
В старой редакции приказа эти пункты отсутствовали.
Документ будет находиться на публичном обсуждении до 13 апреля.