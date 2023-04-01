Порядок покупки электроэнергии цифровыми майнерами теперь будет определять Минэнерго РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики РК планируют наделить дополнительными функциями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий документ размещен на портале Открытые НПА.

«Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года 994 «Вопросы Министерства энергетики Республики Казахстан» следующие изменения и дополнения: в Положении о Министерстве энергетики Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением, в пункте 15: дополнить подпунктом 101-1) следующего содержания: определяет единого оператора по поставке нефтепродуктов», - отмечено в проекте приказа.

Также, согласно изменения, теперь Минэнерго планируют наделить следующими функциями:

- принимает решение о строительстве магистрального трубопровода;

- определяет требования к подключению цифровых майнеров к электрическим сетям согласно Закону Республики Казахстан «Об электроэнергетике»

- утверждает механизм определения квоты на электрическую энергию для цифровых майнеров;

- определяет порядок покупки электрической энергии цифровыми майнерами, являющимися оптовыми потребителями электрической энергии, у расчетно-финансового центра.

В старой редакции приказа эти пункты отсутствовали.

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 13 апреля.