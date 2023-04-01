РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:20, 01 Апрель 2023 | GMT +6

    Порядок покупки электроэнергии цифровыми майнерами теперь будет определять Минэнерго РК

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики РК планируют наделить дополнительными функциями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующий документ размещен на портале Открытые НПА.

    «Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года 994 «Вопросы Министерства энергетики Республики Казахстан» следующие изменения и дополнения: в Положении о Министерстве энергетики Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением, в пункте 15: дополнить подпунктом 101-1) следующего содержания: определяет единого оператора по поставке нефтепродуктов», - отмечено в проекте приказа.

    Также, согласно изменения, теперь Минэнерго планируют наделить следующими функциями:

    - принимает решение о строительстве магистрального трубопровода;

    - определяет требования к подключению цифровых майнеров к электрическим сетям согласно Закону Республики Казахстан «Об электроэнергетике»

    - утверждает механизм определения квоты на электрическую энергию для цифровых майнеров;

    - определяет порядок покупки электрической энергии цифровыми майнерами, являющимися оптовыми потребителями электрической энергии, у расчетно-финансового центра.

    В старой редакции приказа эти пункты отсутствовали.

    Документ будет находиться на публичном обсуждении до 13 апреля.


    Теги:
    Минэнерго РК Майнинг Другие государственные органы Энергетика для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:44
    «Барыс» в четвертый раз за сезон проиграл «Сибири»
    Сегодня, 19:19
    Перезагрузка тяжелой атлетики Казахстана. На помост Азиады выходят молодые спортсмены
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!