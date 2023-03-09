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Порядок отработки выпускников Академии госуправления хотят изменить в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
9 Марта 2023, 11:46
Порядок отработки выпускников Академии госуправления хотят изменить в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Планируется внести изменения в порядок обязательной отработки выпускников Академии государственного управления при Президенте РК. Об этом на пленарном заседании Сената сообщил председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующая норма содержится в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы», который обсуждался сегодня в первом чтении на заседании Сената.

«Предлагаются изменения в обязательный порядок отработки выпускников Академии государственного управления. В соответствии с действующим законодательством служащий государственного органа, поступивший на обучение в Академию государственного управления, после обучения должен в обязательном порядке отработать в этом органе. То есть в течение года служащий не может перейти в другой государственный орган. Это, в свою очередь, ограничивает возможности государственного служащего, снижает мотивацию к совершенствованию своих знаний. В этой связи предлагается отменить данное требование и оставить требование об отработке выпускником академии трех лет на общегосударственной службе», - сказал Дархан Жазыкбаев.

Ранее сообщалось, что ротационные выплаты для контрактных служащих намерены внедрить в РК.


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