Порядок отработки уведомлений камерального контроля упростили в Казахстане

Об изменениях камерального контроля в Казахстане рассказал на пресс-конференции руководитель управления дистанционного мониторинга Комитета государственных доходов МФ РК Бектас Адилгалиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе мероприятия объяснили, что камеральный контроль — это удаленный анализ всех данных, представляемых налогоплательщиками в государственные органы и иные организации. На основе полученной информации налоговые органы формируют полноценную картину о деятельности налогоплательщика и в случае выявления каких-либо несоответствий, в зависимости от степени нарушения, направляют в его адрес уведомления по результатам камерального контроля.

— Целью камерального контроля является предоставление налогоплательщику права самостоятельного устранения нарушений, без штрафных санкций. Исполнение осуществляется в течение тридцати рабочих дней, в случае согласия с нарушением необходимо предоставить дополнительную налоговую отчетность. В случае несогласия требуется предоставить пояснение об отсутствии нарушений, — сказал Б. Адилгалиев.

По его словам, с 12 февраля 2024 камеральной контроль полностью переформатирован в автоматизированную сервисную модель с исключением человеческого фактора. То есть упрощена процедура исполнения уведомлений со средней степенью риска, путем исключения обязательности представления подтверждающих документов и вынесения по ним решений о признании уведомления не исполненным.

— Таким образом, все уведомления со средней степенью риска, за исключением уведомлений, в которых нарушения касаются сделок с поставщиками, чья регистрация/перерегистрация, по сделкам признана недействительной, а также по уголовным делам, прекращенным по нереабилитирующим основаниям, автоматически будут признаваться исполненными. Исполнением считается только представление дополнительной отчетности, соответственно при отсутствии ДФНО уведомления должны признаваться неисполненными без вынесения решения с приостановлением расходные операции, — добавил представитель ведомства.

Бектас Адилгалиев отметил, что данные изменения улучшают положение налогоплательщиков, так как не приостанавливают осуществление финансово-хозяйственных операций и позволяют снизить вовлеченность граждан в орбиту судебных разбирательств.

Помимо этого, с 1 января 2023 года приостановление расходных операций по банковским счетам в отношении налогоплательщиков, отреагировавших на уведомления камерального контроля, не производятся. У налогоплательщиков появилась возможность отслеживать статусы исполнения уведомлений камерального контроля в порядке информирования.

Также прекращена практика привлечения налогоплательщиков к административной ответственности за несвоевременное исполнение уведомлений камерального контроля, добавил Бектас Адилгалиев.