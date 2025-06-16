Порядок назначения соцвыплат из ГФСС планируют изменить в Казахстане

Как пояснили в Министерстве, одной из основных задач проекта является сокращение сроков оказания государственных услуг. Для этого планируется исключить участие сотрудников филиалов ГФСС в процессе принятия решений. Это нововведение должно позволить ускорить зачисление выплат на счета получателей и обеспечить оперативное приостановление либо прекращение выплат при необходимости.

— В пилотном режиме будут рассматриваться только электронные заявления, поступившие через порталы электронного правительства и электронной биржи труда, приложения банков второго уровня и оформленные при положительном ответе на получение услуг по назначению соцвыплат в проактивном формате, — говорится в документе.

При этом важно, чтобы заявители соответствовали ряду установленных требований:

поступление социальных отчислений только от одного плательщика (за исключением ИП, главы крестьянского хозяйства, лица, занимающегося частной практикой),

своевременная их уплата (не позднее 5 числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем),

своевременная их уплата (не позднее 5 числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем), соответствие ежемесячного дохода работника по социальным отчислениям к ежемесячному доходу по обязательным пенсионным взносам,

наличие полного пакета оцифрованных документов для получения необходимых сведений и другие.

— Вышеуказанные критерии помогут определить эффективность оптимизации и автоматизации бизнес-процессов. О старте пилотного проекта будет сообщено дополнительно, — подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время документ размещен на портале «Открытые НПА» для общественного обсуждения, которое продлится до 27 июня 2025 года.

Напомним, по итогам 2024 года около 1,4 млн казахстанцев получили социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования по пяти социальным рискам на общую сумму 958,3 млрд тенге.