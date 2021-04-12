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    12:16, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Порядок добровольной сдачи оружия разъяснили в МВД РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Порядок добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся предметов вооружения разъяснили в Министерстве внутренних дел Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Порядок добровольной возмездной сдачи гражданами незаконно хранящихся предметов вооружения производится в соответствии с Правилами, утвержденными приказом Министра внутренних дел от 27 марта 2015 года № 266. Согласно Правилам, гражданин, изъявивший желание сдать незаконно хранящееся у него огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества за денежное вознаграждение, обращается с заявлением в любой территориальный орган полиции», - пояснил на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк.

    Было отмечено, что подать заявление можно непосредственно в дежурные части органов полиции.

    «При обращении граждан по телефону, на место нахождения данных предметов будет направлен сотрудник полиции, который произведет все необходимые мероприятия», - добавил Алексей Милюк.

    В МВД обратили внимание граждан на то, что неосторожное обращение с оружием или его компонентами может привести к серьезным плачевным последствиям, поскольку они представляют серьезную опасность для жизни и здоровья.

    «В связи с чем, необходимо строго соблюдать технику безопасности. Крайне не рекомендуется разбирать, ломать и транспортировать найденное оружие. Для этих целей у нас есть специально обученные сотрудники и техника», - резюмировал Алексей Милюк.


    Теги:
    МВД РК Общество Правоохранительные органы
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