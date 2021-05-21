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Порядка четырех тысяч природных пожаров регистрируют ежегодно в Казахстане

21 Мая 2021 14:19
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Порядка четырех тысяч природных пожаров регистрируют ежегодно в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодно по Казахстану происходит порядка четырех тысяч природных пожаров. Об этом сообщил глава МЧС Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Ежегодно по стране происходит порядка четырех тысяч природных пожаров. В соответствии с законодательством тушение степных загораний возложено на акиматы, ликвидация лесных - находится в зоне обоюдной ответственности местных властей и природоохранных учреждений Минэкологии», - сказал в ходе отчетной встречи с населением Юрий Ильин.

По словам министра, в 2020 году территориальными подразделениями министерства принято участие в тушении 67%, в 182 – лесных пожарах и 3 275 – степных пожарах и загораниях, природных пожаров и степных загораний, вертолеты АО «Казавиаспас» привлекались к ликвидации 36 крупных пожарах.

Министр напомнил и о крупном пожаре в Риддере с переходом на жилой сектор.

Напомним, что общая площадь пожара составила 287,4 гектара. Пострадало свыше 30 жилых домов, более 200 хозяйственных построек, 6 автомобилей.

Министр уточнил, что акиматом ведутся работы по определению материального ущерба пострадавших.

В ходе пожара погибла пожилая женщина, 1948 года рождения, и пострадало двое мужчин, 1949 и 1980 года рождения.

Ранее Юрий Ильин также рассказал, могут ли поощрить сотрудников, тушивших пожар в Риддере.


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#Происшествия   #МЧС  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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