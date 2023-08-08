Порядка 90 тысяч тонн нефти Казахстан отправил в Германию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан отправил в Германию порядка 90 тысяч тонн нефти. В соответствии с договоренностями, объем будет увеличиваться. Об этом заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«У нас уже достигнуты договоренности по экспорту казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, проговариваются возможности транспортировки нефти по маршруту Баку-Супса. Также, мы об этом докладывали, в том числе в массмедиа, что Казахстан начал поставку нефти в ФРГ по трубопроводу «Дружба», - сказал в кулуарах Правительства Алмасадам Саткалиев.

Отметим, что эти поставки осуществляются в соответствии с ранее заключенными договорами о транзите казахстанской нефти.

«Казахстанские объемы углеводородного сырья осуществляются в рамках международных договоров. Пилотный объем, порядка 90 тысяч тонн, отправлен. Он будет увеличиваться в соответствии с договоренностями», - добавил министр.