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    14:00, 27 Май 2021 | GMT +6

    Порядка 90 тысяч рейдов провели мониторинговые группы с начала года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – с 1 января по 24 мая т. г. проведено 89 829 рейдов. Данными мероприятиями были охвачены 559 001 объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля РК.

    С начала года за нарушение карантинных требований в Казахстане административный штраф был наложен порядка 9 тысячам объектам предпринимательства и около 7 тысячам физических лиц.

    В результате проверок на 15 679 объектах были выявлены нарушения.

    В пятерке частых нарушителей – предприниматели из Восточно-Казахстанской (3871 объект), Туркестанской (2442 объекта), Алматинской (1003 объекта) областей и городов Алматы (2163 объекта) и Шымкент (1700 объектов).

    В ходе мероприятий было установлено, что функционируют объекты, деятельность которых запрещена в период карантина, предпринимателями не соблюдается режим работы, проводятся массовые мероприятия.

    Также мониторинговыми группами были проведены 2 769 внеплановых проверок, выдано 2 546 предписаний, в суд передано 292 материала, приостановлена деятельность 75 объектов.

    Административные штрафы наложены 8 946 объектам и 6 696 физическим лицам на общую сумму более 1,2 млрд тенге.


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