Порядка 90 тысяч рейдов провели мониторинговые группы с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – с 1 января по 24 мая т. г. проведено 89 829 рейдов. Данными мероприятиями были охвачены 559 001 объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля РК.

С начала года за нарушение карантинных требований в Казахстане административный штраф был наложен порядка 9 тысячам объектам предпринимательства и около 7 тысячам физических лиц.

В результате проверок на 15 679 объектах были выявлены нарушения.

В пятерке частых нарушителей – предприниматели из Восточно-Казахстанской (3871 объект), Туркестанской (2442 объекта), Алматинской (1003 объекта) областей и городов Алматы (2163 объекта) и Шымкент (1700 объектов).

В ходе мероприятий было установлено, что функционируют объекты, деятельность которых запрещена в период карантина, предпринимателями не соблюдается режим работы, проводятся массовые мероприятия.

Также мониторинговыми группами были проведены 2 769 внеплановых проверок, выдано 2 546 предписаний, в суд передано 292 материала, приостановлена деятельность 75 объектов.

Административные штрафы наложены 8 946 объектам и 6 696 физическим лицам на общую сумму более 1,2 млрд тенге.