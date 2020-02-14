Порядка 6 тысяч людей с особыми потребностями трудоустроено в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области трудоустроено порядка 6000 инвалидов, из них 2000 – самозанятые, 700 обратились в центр занятости населения, 280 являются предпринимателями, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики региона.

Как сообщили в ведомстве, в нашей стране многие люди с ограниченными возможностями трудоспособного возраста могут в приоритетном порядке принимать участие в Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства посредством трудоустройства на общественные, социальные, вакантные рабочие места.

«Оказание содействия в трудоустройстве этим людям для их полноценного вовлечения в продуктивную жизнь является приоритетной задачей в регионе. Развита социальная ответственность бизнеса через трудоустройство инвалидов. Одним из примеров такого трудоустройства является ТОО «Асыл Арман». В предприятии по производству полимерных упаковок работают 20 человек с особыми потребностями. Для них созданы благоприятные условия, организован подвоз, питание», - рассказали в управлении внутренней политики.

Инвалид второй группы София Семененко работает оператором швейного оборудования два года.

«Я живу в селе Доломитово Зерендинского района, это 40 км от Кокшетау. Каждый день на работу нас привозят, а затем отвозят домой. Мне очень нравится тут работать. Отличный коллектив и внимательное отношение руководства», - отметила София.

Раскрыть в себе потенциал бизнесмена стало доступно благодаря проекту «Бастау Бизнес», в котором 46 акмолинцев с особыми потребностями стали обладателями грантов на реализацию новых бизнес-идей.

«Среди них - салоны по производству свадебных, вечерних и бальных платьев, цех по сбору и переработке бытовых отходов, тренажерный зал для людей с ограниченными возможностями, полиграфические и фотоуслуги, лазерная резка, гравировка и многое др. Более 200 человек охвачены обучением основам предпринимательства, 25 получили микрокредиты», - уточнили в ведомстве.

Как было отмечено, в области проживают порядка 29 тысяч людей с особенными потребностями, из них 15 тысяч трудоспособные.





