Порядка 500 стандартов нужно разработать в машиностроительной отрасли РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице прошло заседание Национального совета по квалификациям и вопросам разработки профессиональных стандартов в сфере машиностроения и металлообработки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан никогда не ремонтировал самолеты и не собирал вертолеты. Это достижение нашей страны. Что касается Национального совета, он создан для того, чтобы была хорошая связь между рынком и подготовкой кадров. Мы с вами хорошо знаем, что рынок жалуется на качество подготовки кадров – они не соответствуют тем требованиям, которые предъявляют наши работодатели», - сказал на заседании заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев.

Он напомнил, что на прошлом заседании была достигнута договоренность о создании 38 отраслевых рамок квалификаций и 480 профессиональных стандартов.

«К настоящему моменту готово уже 36 рамок квалификаций и порядка сотни стандартов. Мы должны разработать профессиональные стандарты, потом, на их основании Министерство образования и науки РК должно разработать соответствующие учебные программы, учебные планы и требования к этим специальностям», - подчеркнул спикер.

В мероприятии также приняли участие президент Центра развития трудовых ресурсов Тамара Дуйсенова, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Аманияз Ержанов, представители Союза машиностроителей Казахстана, учебных заведений республики, АО «Alageum Group» и компании «Ernst & Young».

На заседании были рассмотрены вопросы повышения качества образования, в том числе и дуального, и о проводимой работе в рамках повышения качества трудовых ресурсов группы компаний АО «Alageum Group»

Подводя итоги совещания, Бердибек Сапарбаев поручил разработчикам профстандартов исключить дублирование профессий в разрабатываемых профессиональных стандартах, в срок до 8 ноября т.г. предоставить готовые профстандарты, обсужденные и согласованные с работодателями и образовательными учреждениями отрасли, на экспертизу в компанию «Ernst & Young», до вынесения на рассмотрение отраслевой комиссии государственного органа.