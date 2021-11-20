Порядка 50 объектов здравоохранения построено за годы независимости в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - За годы независимости в Акмолинской области было построено порядка 50 объектов здравоохранения. Сейчас в регионе реализуется сразу несколько крупных проектов. Все это и многое другое было обсуждено на заседании коллегии управления здравоохранения Акмолинской области по итогам 10 месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заседание открыл руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, отметив достижения медицины страны и региона - в частности за годы независимости.

«За 30 лет медицина достигла немалых высот. Путь к успеху был нелегким, где-то болезненным. Но многое изменилось в лучшую сторону. Сейчас в РК практически не осталось диагнозов, с которыми еще лет 10-15 назад казахстанцам приходилось ехать за границу. С обретением независимости, модернизация системы здравоохранения и повышение качества медицинских услуг - основные приоритеты в нашем регионе. В целом за годы независимости в области построено порядка 50 объектов здравоохранения», - поделился главный врач Акмолинской области.

Среди наиболее крупных - областной центр крови, поликлиника на 500 посещений в Кокшетау, два инсультных центра, новый корпус Перинатального центра, новая онкологическая поликлиника на 150 посещений.

«В прошлом году за очень короткие сроки, буквально за два месяца, построен новый Центр инфекционных заболеваний на 200 коек в Кокшетау, который уже сегодня работает в полном режиме. В текущем году будет введена в эксплуатацию новая поликлиника в городе Косшы на 100 посещений, врачебная амбулатория в селе Караоткель на 25 посещений. Строится Центр первичной медико-санитарной помощи в селе Коянды Целиноградского района на 50 посещений», - отметил Н. Сыздыков.

Главный врач области также поделился масштабным проектом, который запланировано реализовать. Это строительство современной многопрофильной больницы на 630 мест в Кокшетау. Проект будет осуществляться в рамках государственно-частного партнерства совместно с компанией Ellington Properties Development LLR.

«В фокусе внимания находится и вопрос обновления объектов здравоохранения. В прошлом году проведены капитальные ремонты девяти медучреждений на сумму 2,2 млрд тенге, в числе которых астраханская, аршалынская, жаксынская, егиндыкольская и сандыктауская районные больницы. В этом году шесть объектов на 431 млн тенге, в том числе многопрофильная областная больница, степногорская МГБ, атбасарская, буландынская, сндыктауская, зерендинская районные больницы. Практически во всех государственных и во многих частных клиниках появилась современная медицинская техника», - добавил врач.

Так, в области действует 13 компьютерных томографов и пять магнитно-резонансных томографов. В текущем году закупается компьютерный томограф для городской поликлиники.

В текущем году в регионе для закупа 150 единиц медицинской техники выделено 2,2 млрд тенге по профилям «родовспоможение и детство», «реанимация», «хирургия», «лабораторное оборудование», в том числе ангиограф и компьютерный томограф для Многопрофильной областной больницы. Поставка будет в ноябре-декабре текущего года.

«Особое значение уделяется защите материнства и детства. Так, в рамках Дорожной карты по реализации II этапа инициативы Елбасы «Қамқолық» в этом году планируется открытие реабилитационного центра в Многопрофильной областной детской больнице, где дети будут иметь возможность получать комплексную реабилитационную помощь. Центр будет оснащен более 100 наименованиями высокотехнологичного оборудования, мебели и техники; около 30 обученных разнопрофильных специалистов будут оказывать более 70 видов медицинских услуг. Ежегодный охват комплексной помощью - более 600 детей с нейро-ортопедическими нарушениями», - рассказал Н. Сыздыков.

Кроме того, в рамках Дорожной карты по реализации III этапа инициативы Елбасы «Қамқолық» на базе степногорской многопрофильной городской больницы запланировано открытие Центра раннего вмешательства, где также будет проводиться комплексная реабилитационная помощь детям от трех месяцев до трех лет. Охват составит более 600 детей в год.





Заместитель руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Нурлан Шагиров рассказал о том, что стационарную помощь в регионе оказывают 30 организаций, в том числе пять частных и одна, переданная в рамках ГЧП. В текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено увеличение коек на 7% - с 3900 до 4200.

Также участники коллегии обсудили развитие первичной медико-санитарной помощи в регионе, поставки лекарственных средств, младенческую и материнскую смертность.

«Вопросы здравоохранения всегда были и остаются приоритетом государственной политики. Об этом свидетельствует ежегодные Послания Президента страны народу Казахстана. В поручениях Глава государства всегда придавал и придает импульс развитию системы здравоохранения как важному фактору экономического и социального прогресса, так как вопросы охраны здоровья населения является одним из основных приоритетных направлений вхождения Казахстана в число 30 самых развитых стран мира», - подытожил встречу главный врач Акмолинской области.