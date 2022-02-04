Порядка 36 тысяч новых случаев рака регистрируется ежегодно в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. В Казахстане каждый год регистрируются около 36 тысяч новых случаев рака, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день, на диспансерном онкоучете состоят свыше 190 тысяч казахстанцев. Ежегодно от рака в стране умирает порядка 14 тысяч человек.

Для населения Казахстана бесплатно проводится три вида онкологических скринингов: скрининг на рак молочной железы, на рак шейки матки и на колоректальный рак.

«Мы постоянно призываем население своевременно проходить скрининг. Все исследования проводятся бесплатно. Однако активность населения очень низкая. Ситуация не улучшается. В 2021 году численность онкологических заболеваний выросла на 9,3%. Показатель запущенности онкологических заболеваний увеличился в два раза. Рак молочной железы на первом месте – свыше пяти тысяч новых случаев. На втором месте рак легкого – 3 600 случаев. На третьем месте колоректальный рак – 3 300 случаев. На четвертом месте – рак желудка и на пятом месте – рак шейки матки. Ежегодно показатель заболеваемости раком шейки матки растет. В этом году уже выявлено 1 806 новых случаев, когда сравнительно в прошлом году было – 1 700», - рассказала в ходе пресс-конференции главный внештатный онколог МЗ РК, председатель правления АО «КазНИИ онкологии и радиологии» Диляра Кайдарова.

Отметим, что онкологические заболевания входят в список социально-значимых заболеваний. В Казахстане внедрены Национальные скрининговые программы на раннее выявление рака шейки матки, рака молочной железы и колоректального рака.

«В рамках онкоплана, в 2019 году введен в строй новый онкологический центр в городе Павлодаре с высокотехнологичным линейным ускорителем, в настоящее время на аппарате оказываются услуги лучевой терапии. В 2020 году введен в строй новый Мангистауский областной центр, в настоящее время в нем инсталлировано современное оборудование КТ, МРТ и линейный ускоритель.

С 2019 года специализированную помощь оказывает ННОЦ, в настоящее время продолжаются работы по организации протонного центра и других высокотехнологичных отделений. В 2021 года запущен линейный ускоритель в городе Усть-Каменогорске (ВКО). Также с октября 2021 года начато функционирование Центра томотерапии на базе КазНИИОиР.

В республиканских организациях развивается и предоставляется пациентам дистанционная высокотехнологичная лучевая терапия (томотерапия, стереотаксис, IMRT, IGRT), интраоперационная лучевая терапия, биотрансплантация органов и тканей, малоинвазивная хирургия. Предоставляются услуги по определению в клинической практике различных биологических маркеров (иммуногистохимия, молекулярно-генетические исследования), что позволяет проводить персонифицированное лечение онкологических больных и расширяет возможности по более детальному изучению молекулярно-биологических особенностей злокачественных новообразований», - сказала Д. Кайдарова.

Совершенствование онкологической помощи в Казахстане осуществляется в рамках реализации задач Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2025 годы и Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями в Республике Казахстан на 2018-2022 годы.

В рамках Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями успешно функционируют центры ПЭТ-диагностики в Нур-Султане и Алматы. Запланировано открытие дополнительных ПЭТ-центров в городах: Нур-Султан, Семей, Шымкент и в Актюбинской области до конца 2022 года.