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Порядка 350 млрд тенге перечислено казахстанцам для улучшения жилищных условий

Автор:  
Данияр Дауталиев
11 Февраля 2021, 17:07
Порядка 350 млрд тенге перечислено казахстанцам для улучшения жилищных условий

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ЕНПФ от АО «ЖССБ «Отбасы банк» и АО «Народный Банк Казахстана» поступило 104 076 заявлений на осуществление единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из них 6 824 заявления находятся в обработке для последующего осуществления выплат на спецсчета уполномоченным операторам более 36,8 млрд тенге. 32 870 заявлений были отклонены в связи с несоответствием требованиям законодательства.

Исполнено 64 382 заявления на общую сумму почти 350 млрд тенге, которая была переведена уполномоченным операторам и зачислена на специальные счета заявителей. Средняя сумма выплаты составляет порядка 5,4 млн тенге.

По-прежнему наибольшее количество заявлений на получение ЕПВ поступает от жителей Алматы (20, 6%), Нур-Султан (16,7%) и Мангистауской области (14,6%).


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