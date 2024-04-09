Порядка 20 тысяч работников образования участвуют в противопаводковых мероприятиях в РК

В Минпросвещения выразили благодарность педагогам и всем работникам сферы образования за участие в противопаводковых мероприятиях, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Для детей, находившихся в эвакуационных пунктах, прорабатывается вопрос размещения в общежитиях инновационных школ республиканского значения с организацией учебного процесса. Сегодня детей начали принимать специализированные школы «Дарын», — сказал вице-министр просвещения РК Едил Оспан на брифинге в СЦК.

Он также от имени ведомства выразил благодарность работникам сферы образования за участие в противопаводковых мероприятиях.