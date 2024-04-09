Порядка 20 тысяч работников образования участвуют в противопаводковых мероприятиях в РК
В Минпросвещения выразили благодарность педагогам и всем работникам сферы образования за участие в противопаводковых мероприятиях, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Для детей, находившихся в эвакуационных пунктах, прорабатывается вопрос размещения в общежитиях инновационных школ республиканского значения с организацией учебного процесса. Сегодня детей начали принимать специализированные школы «Дарын», — сказал вице-министр просвещения РК Едил Оспан на брифинге в СЦК.
Он также от имени ведомства выразил благодарность работникам сферы образования за участие в противопаводковых мероприятиях.
— Особую благодарность выражаем педагогам и всем работникам сферы образования. Сегодня порядка 20 тысяч работников сферы образования участвуют в противопаводковых мероприятиях в качестве волонтеров, в том числе 10 тысяч — в пунктах эвакуации. Для оказания педагогической помощи пострадавшим детям на местах работает более 300 школьных психологов. Организована активная работа региональных уполномоченных по правам ребенка, — добавил Едил Оспан.