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Порядка 20 надписей с рекламой наркосайтов закрасили в Кокшетау

20 Мая 2021 21:34
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Порядка 20 надписей с рекламой наркосайтов закрасили в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау прошла антинаркотическая акция «Нет наркотикам», в которой приняли участие акмолинские полицейские, представители ОФ «Зерделі ұрпақ», школьники и социальные педагоги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, одной из проблем современности являются синтетические наркотики, которые рекламируются посредством социальных сетей, а также путем нанесения ссылок наркосайтов на фасады жилых домов, заброшенные здания, заборы.

Всем участникам акции были розданы аэрозолевые баллончики, а также информационные чек-листы о необходимых действиях при обнаружении тайников наркотиков, которые зачастую организуют на придомовой территории.


Участковым инспектором полиции ОМПС УП города Кокшетау старшим лейтенантом полиции Рустемом Сейсенбаевым были указаны районы обслуживающей территории, где были обнаружены надписи с адресами наркосайтов. Это улицы Вернадского и Железнодорожная, куда и были направлены группы участников акции.

«В ходе подворного обхода волонтерами совместно со старшим инспектором ОЮП ОМПС УП города Кокшетау майором полиции Айжан Кошкеновой осуществлялась раздача памяток о необходимости создания безопасной среды для малолетних детей. В результате проведенного мероприятия было закрашено порядка 20 надписей, рекламирующих наркосайты», - отметили в ведомстве.


«Систематические мероприятия, направленные на борьбу с распространением наркотических и психоактивных веществ, позволят оградить молодежь Кокшетау от пагубной зависимости и уберечь жизни молодых людей», - добавила старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области майор полиции Разия Курсанова.


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#Акмолинская область   #Борьба с преступностью   #Общество  
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Автор:

Оксана Матасова

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