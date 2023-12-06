Порядка 1 млн иностранных туристов посещают ежегодно Щучинско-Боровскую курортную зону

Ежегодно Щучинско-Боровскую курортную зону посещают порядка 1 млн туристов из разных точек мира. В целом, туристический кластер Акмолинской области насчитывает более 600 предприятий, здесь заняты свыше 22 тысяч жителей региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Приоритетной отраслью региона является развитие сферы туризма. Нашу Щучинско-Боровскую курортную зону посещает порядка одного миллиона туристов в год с разных точек мира. В целом, туристский кластер региона насчитывает более 600 предприятий, здесь заняты свыше 22 тысяч акмолинцев. В текущем году оказано услуг по размещению туристов на 16,5 миллиардов тенге, с ростом на 29% к уровню 2022 года. Президент страны подчеркнул о необходимости реализации прорывных проектов для развития регионального туризма. Над этим мы сейчас работаем, — сказал аким региона Марат Ахметжанов на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, в Акмолинской области успешно реализуются 65 инвестиционных проектов на 23 млрд тенге, направленных на развитие туризма.