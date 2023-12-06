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    12:38, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Порядка 1 млн иностранных туристов посещают ежегодно Щучинско-Боровскую курортную зону

    Боровое
    Фото: unsplash

    Ежегодно Щучинско-Боровскую курортную зону посещают порядка 1 млн туристов из разных точек мира. В целом, туристический кластер Акмолинской области насчитывает более 600 предприятий, здесь заняты свыше 22 тысяч жителей региона, передает корреспондент агентства Kazinform

    — Приоритетной отраслью региона является развитие сферы туризма. Нашу Щучинско-Боровскую курортную зону посещает порядка одного миллиона туристов в год с разных точек мира. В целом, туристский кластер региона насчитывает более 600 предприятий, здесь заняты свыше 22 тысяч акмолинцев. В текущем году оказано услуг по размещению туристов на 16,5 миллиардов тенге, с ростом на 29% к уровню 2022 года. Президент страны подчеркнул о необходимости реализации прорывных проектов для развития регионального туризма. Над этим мы сейчас работаем, — сказал аким региона Марат Ахметжанов на пресс-конференции в СЦК.

    По его словам, в Акмолинской области успешно реализуются 65 инвестиционных проектов на 23 млрд тенге, направленных на развитие туризма.

    — По итогам 10 месяцев (январь–октябрь) объем инвестиций в основной капитал увеличился почти в 2 раза (рост 169%) и составил 23,3 миллиарда тенге (2022 год 10 месяцев — 13,8 миллиарда тенге). На 2024 год запланировано 30 новых проектов на сумму инвестиций более 25 миллиардов тенге. Также будут реализованы проекты по улучшению инфраструктуры курортной зоны, — добавил Марат Ахметжанов.

    Теги:
    Туризм Боровое Акимат Акмолинская область
    Арайлым Мұрат
    Автор
    Арайлым Мұрат
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