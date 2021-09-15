Поругался с девушкой и разбил остановку житель Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске зарегистрировали очередной акт вандализма, связанный с разгромом остановки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, 23-летний горожанин разбил одно стекло остановочного павильона по улице Жукова. Поступок объяснил ссорой с девушкой.

В пресс-службе областного суда сообщили, что 14-го сентября специализированный суд по административным правонарушениям вынес приговор хулигану. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 5 МРП, что составляет чуть более 14,5 тысячи тенге.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства намерен подать иск о возмещении ущерба.

В первых числа сентября за такое правонарушение осудили юную жительницу города, разнесшую остановку по улице Н.Назарбаева. Девушка тоже объяснила свою выходку ссорой с парнем и алкогольным опьянением. Хулиганка по решению суда подверглась аресту на трое суток. Ей предстоит выплатить ущерб в размере 500 тысяч тенге.