Поругался с девушкой и разбил остановку житель Петропавловска
По информации пресс-службы отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, 23-летний горожанин разбил одно стекло остановочного павильона по улице Жукова. Поступок объяснил ссорой с девушкой.
В пресс-службе областного суда сообщили, что 14-го сентября специализированный суд по административным правонарушениям вынес приговор хулигану. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 5 МРП, что составляет чуть более 14,5 тысячи тенге.
Отдел жилищно-коммунального хозяйства намерен подать иск о возмещении ущерба.
В первых числа сентября за такое правонарушение осудили юную жительницу города, разнесшую остановку по улице Н.Назарбаева. Девушка тоже объяснила свою выходку ссорой с парнем и алкогольным опьянением. Хулиганка по решению суда подверглась аресту на трое суток. Ей предстоит выплатить ущерб в размере 500 тысяч тенге.