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    12:35, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Поругался с девушкой и разбил остановку житель Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске зарегистрировали очередной акт вандализма, связанный с разгромом остановки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, 23-летний горожанин разбил одно стекло остановочного павильона по улице Жукова. Поступок объяснил ссорой с девушкой.

    В пресс-службе областного суда сообщили, что 14-го сентября специализированный суд по административным правонарушениям вынес приговор хулигану. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 5 МРП, что составляет чуть более 14,5 тысячи тенге.

    Отдел жилищно-коммунального хозяйства намерен подать иск о возмещении ущерба.

    В первых числа сентября за такое правонарушение осудили юную жительницу города, разнесшую остановку по улице Н.Назарбаева. Девушка тоже объяснила свою выходку ссорой с парнем и алкогольным опьянением. Хулиганка по решению суда подверглась аресту на трое суток. Ей предстоит выплатить ущерб в размере 500 тысяч тенге.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Правоохранительные органы
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