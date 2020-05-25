Поручено провести расследование – замакима Алматы о вечеринке на Кок-Жайлау

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы прокомментировали вечеринку молодежи на Кок-Жайлау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация, которая произошла на Кок-Жайлау, это недопустимая ситуация, когда некоторые наши сограждане не в полной мере осознавая всю ответственность, которая возложена на каждого гражданина, в период карантина собрали людей на Кок-Жайлау. Это на сегодняшний день, вы знаете, Национальный парк и там не только проводить какие-то мероприятия, туда даже заходить нельзя», - сказал в ходе онлайн-брифинга первый заместитель акима города Алматы Ерлан Кожагапанов.

Также он отметил, что имеется постановление главного санитарного врача Алматы, которое предписывает запрет на проведение общественных массовых мероприятий с целью недопущения распространения коронавируса.

«В отношении данных лиц дано четкое поручение акимом города руководителю департамента полиции повести соответствующее расследование. Всех их выявить, применить все меры административного, а если нужно будет уголовного взыскания. Я знаю, что прокурору города также дано поручение природоохранному прокурору разобраться в этой ситуации и привлечь всех лиц к ответственности - административной и, если надо, уголовной. Люди находясь там подвергали опасности не только себя но и окружающих, причем подвергали смертельной опасности. Данное мероприятие было никем не санкционировано оно не обеспечивалось никакими нормами санитарно-эпидемиологического контроля, люди без масок, они оставили после себя гору мусора. В отношении них будут применены все самые жёсткие меры административного и уголовного преследования», - добавил замакима.

Напомним, близ Алматы на территории Кок-Жайлау молодежь устроила вечеринку во время карантина.