РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:49, 20 Март 2022 | GMT +6

    Поручения Президента страны должны быть выполнены в полном объеме - Бердибек Сапарбаев

    None
    None
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Задачи, поставленные Главой государства в новом Послании, обсудили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Послание Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации» содержит важные исторические решения. На местные исполнительные органы возлагается большая ответственность за реализацию масштабных инициатив, - подчеркнул на совещании аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.- Глава государства обозначил 10 приоритетных направлений и поставил перед нами конкретные задачи. Мы должны эффективно их реализовывать на местах. Для этого необходимо утвердить комплексный план».



    Информационно-разъяснительные группы посетят все районы и проведут встречи с населением. Аким области отметил, что члены групп должны объяснять народу задачи Послания простым и понятным языком.

    «После Послания Касым-Жомарт Кемелевич провел совещание с акимами и личные приемы руководителей ряда регионов, дал конкретные поручения. Я доложил Главе государства о проводимой в нашей области работе. В соответствии с поручениями Президента нам нужно особое внимание обращать на вопросы, касающиеся недопущения роста цен на социально значимые товары, осуществления политических реформ, укрепления обратной связи с населением, оперативного решения социальных проблем, создания новых рабочих мест, начисления социальных выплат», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.




    Также глава региона поручил держать на контроле ход подготовки к весенне-полевым работам. Крестьян необходимо обеспечить дизельным топливом, качественными семенами, минеральными удобрениями, водохранилища должны работать в режиме накопления влаги на вегетационный период.

    В ходе совещания руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульдана Жауынбекова доложила об итогах социально-экономического развития за два месяца 2022 года.



    «Бердибек Сапарбаев учинил жесткий спрос с акимов отстающих районов и руководителей управлений, дал ряд поручений», - сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.




    Напомним, 16 марта Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    Регионы Казахстана Послание Президента РК-2022 Жамбылская область Акимат Бердибек Сапарбаев Послание Президента РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:25
    Казахская диаспора в Кыргызстане поздравила старейшин с Международным днем пожилых людей
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в ¼ Азиады по борьбе куреш
    Сегодня, 08:55
    Первые медали разыграют на XIX Азиатских играх в турнире по боксу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!