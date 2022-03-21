Поручения Президента страны должны быть выполнены в полном объеме - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Задачи, поставленные Главой государства в новом Послании, обсудили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Послание Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации» содержит важные исторические решения. На местные исполнительные органы возлагается большая ответственность за реализацию масштабных инициатив, - подчеркнул на совещании аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.- Глава государства обозначил 10 приоритетных направлений и поставил перед нами конкретные задачи. Мы должны эффективно их реализовывать на местах. Для этого необходимо утвердить комплексный план».









Информационно-разъяснительные группы посетят все районы и проведут встречи с населением. Аким области отметил, что члены групп должны объяснять народу задачи Послания простым и понятным языком.

«После Послания Касым-Жомарт Кемелевич провел совещание с акимами и личные приемы руководителей ряда регионов, дал конкретные поручения. Я доложил Главе государства о проводимой в нашей области работе. В соответствии с поручениями Президента нам нужно особое внимание обращать на вопросы, касающиеся недопущения роста цен на социально значимые товары, осуществления политических реформ, укрепления обратной связи с населением, оперативного решения социальных проблем, создания новых рабочих мест, начисления социальных выплат», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.









Также глава региона поручил держать на контроле ход подготовки к весенне-полевым работам. Крестьян необходимо обеспечить дизельным топливом, качественными семенами, минеральными удобрениями, водохранилища должны работать в режиме накопления влаги на вегетационный период.

В ходе совещания руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульдана Жауынбекова доложила об итогах социально-экономического развития за два месяца 2022 года.









«Бердибек Сапарбаев учинил жесткий спрос с акимов отстающих районов и руководителей управлений, дал ряд поручений», - сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.









Напомним, 16 марта Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания можно ознакомиться здесь.