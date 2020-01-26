Поручения Президента, снегопады, землетрясения, коронавирус – обзор событий за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прошедшая неделя января в Казахстане была реально отражена в материалах корреспондентов МИА «Казинформ» и, надо сказать, она была полна тревожных ожиданий: подземные толчки, снежные заносы, штормовые предупреждения, вести из соседнего Китая о неизвестном смертельном коронавирусе…

К счастью, к концу недели погода прояснилась, дух соотечественников поддержали конкретные поручения Президента страны после встречи с министрами и акимами, а китайцы сообщили, что удалось все-таки вылечить двух человек от пневмонии, казахстанцы по всей стране поддержали отличную инициативу столичной молодежи по уборке снега.





Итак, о чем же шла речь на расширенном заседании Правительства РК с участием Главы государства, которое стало главным событием недели? Фактически в этот день был дан критический, но конструктивный анализ работе Правительства за весь прошедший год, определяющий дальнейший путь.

Корреспондентам МИА «Казинформ» удалось передать читателям сайта агентства все основные выступления Президента: с заседания было подготовлено почти 70 материалов для ленты!

Отметив положительный экономический рост за 2019 год, Глава государства подчеркнул, что Национальный фонд является безальтернативным институтом.

Президент РК объявил мораторий на расходы по приобретению дорогостоящей мебели и проведение форумов, поручил прекратить незаконный ввоз автомобилей из других стран, пообещал выделить большие средства для стоящих в очереди на жилье.

Говоря об острой проблеме использования пенсионных накоплений, Касым-Жомарт Токаев отметил: «Наша цель - не раздать все накопления сейчас, оставив людей без достойной пенсии в старости. Нужно создать стимул для выведения зарплат из тени, чтобы люди начали требовать от работодателей уплатить пенсионные взносы».

Также, по мнению Главы государства, все спорные моменты по обязательному медицинскому страхования должны решаться в пользу пациента.

Среди наиболее актуальных проблем экономики страны Президент назвал медленный рост несырьевого экспорта, призвал ориентироваться на лидеров мировой электронной торговли в вопросах развития рынка труда и констатировал, что министрам и акимам не удалось справиться с ростом цен.

Глава государства раскритиковал часто меняющиеся подходы в поддержке агропромышленного комплекса (АПК) страны, отметил неэффективность работы практически всех СЭЗ, назвал цифры раздутых штатов национальных холдингов.

Среди важных поручений Президента - создание Центра анализа и мониторинга социально-экономических реформ, разработка подходов по оздоровлению банковской системы, новой денежно-кредитной политики, усиление работы с обращениями и жалобами граждан, необходимость реформ в системе государственного управления, первый шаг которых был сделан с созданием Президентского кадрового резерва.

Глава государства по итогам встречи с министрами и акимами сообщил, что не будет их наказывать и объявлять выговоры, так как считает такой подход неэффективным для достижения хороших результатов. «Даю время членам Правительства и акимам исправить недостатки. Поручения, данные сегодня в ходе заседания, необходимо исполнить с большой ответственностью. Весной мы вернемся к этому вопросу. Тогда мы примем конкретные меры по освобождению от должностей лиц, которые по разным причинам не смогли на должном уровне осуществить возложенные на них задачи», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Среди актуальных новостей дня – поручение Президента Казахстана принять меры по недопущению распространения коронавируса из Китая, землетрясение в Турции, в котором на сегодня погиб 31 человек, соболезнования от имени народа Казахстана выразили Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев.

Интересные материалы наших региональных корреспондентов, большой разговор о Президента с Правительством о будущем страны, спортивные достижения казахстанцев, криминальные новости, уникальное видео снежного барса в Жамбылской области отразили яркую картину жизни казахстанцев в течение уходящей недели.

И если говорить о прогнозах, и в первую очередь, о прогнозе погоды, то синоптики обещают достаточно теплую зиму. В ближайшие дни снегопады и метели не собираются покидать Казахстан, но ведь как говорится «у природы нет плохой погоды».