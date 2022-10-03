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Поручения по реализации нацпроекта «Комфортная школа» дал Премьер-Министр РК

Редактор:  
Ринат Дусумов
3 Октября 2022, 09:01
Поручения по реализации нацпроекта «Комфортная школа» дал Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Поручения по реализации национального проекта «Комфортная школа» дал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ходе совещания в Үкімет үйі. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Премьер-Министр напомнил, что Президентом на заседании Высшего совета по реформам одобрены основные подходы нацпроекта «Комфортная школа», в рамках которого планируется строительство школ нового формата на 800 тыс. ученических мест.

«Нам надо оперативно приступить к реализации этого нацпроекта. Вместе с тем на сегодня не решены вопросы по определению участков для 143 школ в регионах. Эту работу необходимо максимально ускорить: до конца октября решить вопрос по школам, строительство которых запланировано на 2023 год, и до конца года – по тем, которые планируются на 2024» , — сказал Алихан Смаилов.

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Кроме того, он отметил необходимость ускорить цифровизацию учебного процесса.

«В этой связи необходимо осуществить перевод учебников в цифровой формат и разгрузить детей от тяжелых рюкзаков. Также акиматам регионов нужно решить вопрос с обеспечением учащихся планшетами, в частности, совместно с фондом «Қазақстан халқына» отработать возможность их приобретения для детей из сельских школ» , — подчеркнул Алихан Смаилов.

В завершение он поручил МЦРИАП совместно с операторами связи обеспечить качественным скоростным интернетом все школы страны.


Фото: primeminister.kz


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