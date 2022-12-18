Поручения по проблемам ЖКХ, День Независимости и новшества в образовании – итоги недели в РК

18 Декабря 2022, 12:06

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уходящая неделя была полна важных событий в жизни страны: подвели итоги социально-экономического развития Казахстана, выявили острые проблемы сферы ЖКХ. В сфере образования продолжают вводиться новшества, а спортсмены не перестают удивлять своим упорством и большими успехами. О самом интересном за неделю – в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Проблемы в ЖКХ, возрождение сел и исполнение поручений – о чем говорил Президент с министрами и акимами

В ходе расширенного заседания Правительства, состоявшегося в начале текущей недели, подняли вопросы социально-экономического развития страны за 2022 год и обсудили план работы Правительства на 2023 год. В заседании принял участие и Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая он акцентировал внимание на инфляции, которая достигла исторических максимумов за последние 14 лет. Это, в свою очередь, негативным образом влияет на уровень жизни и доходов населения.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов озвучил реализуемый комплекс мер по снижению инфляции.

По данным председателя Национального банка РК Галымжана Пирматова, инфляция в Казахстане ускорилась из-за реализации геополитического шока. Наибольший вклад, по его словам, по-прежнему вносит рост цен на продукты питания, который ускорился до 24,1%. Непродовольственная инфляция достигла 18,6%, рост цен на платные услуги – 14,1%.

Премьер РК также проинформировал Касым-Жомарта Токаева о том, что уже начата реализация предвыборной программы Президента РК. Осуществляется практическая имплементация Концепции управления госфинансами до 2030 года. Также утверждены контрцикличные бюджетные правила, которые обусловили в рамках принятого трехлетнего республиканского бюджета сокращение трансфертов из Нацфонда на 1,4 трлн тенге в 2023 году и стабилизировали темпы роста расходов бюджета.

Кроме этого, начата разработка нового Бюджетного кодекса, а проект «Национальный фонд – детям» планируется запустить уже с 2024 года.

Несмотря на проводимую работу Правительства, Президент подверг критике работу по ряду вопросов. Он поднял проблемные вопросы в сфере ЖКХ, акцентировав внимание на недавней аварии в Экибастузе.

«То, что произошло в Экибастузе - это реальная катастрофа. Я бы хотел выразить признательность жителям этого города за проявленное терпение, гражданскую ответственность, поблагодарить волонтеров за работу. Эта ситуация наглядно продемонстрировала безответственное отношение к отопительному сезону государственных органов и субъектов естественных монополий», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

«У нас есть практика замалчивания накопившихся проблем, эта практика привела к масштабным последствиям, для устранения которых потребовались колоссальные ресурсы. Я думаю, нужно извлечь уроки, провести расследование, почему это произошло и будем принимать соответствующее решение», - обратился Глава государства.

Президент РК также подчеркнул, что череда аварий в Петропавловске, Темиртау, Степногорске, Балхаше, Караганде, Актобе и Риддере не привела к должной реакции со стороны акимов, министров и, самое главное, собственников. Недавний коллапс в Экибастузе и вовсе окончательно показал, насколько запущена ситуация в этой отрасли.

«Первое - решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства. К сожалению, эти, по сути, бытовые вопросы, которые должны решаться на уровне сел и городов, вышли на уровень Правительства. Различные ЧП в сфере ЖКХ стали обыденным явлением. Из-за безответственности чиновников, несостоятельности действующей системы надзора тысячи людей остались без тепла.

Должностные лица рапортовали, что зиму мы пройдем в плановом режиме, но мы видим, что происходит на деле.

Президент поручил комплексно подойти к рассмотрению и принятию решения по каждому объекту критической инфраструктуры. По словам Президента, средний износ ТЭЦ по стране достиг 66%, а в некоторых городах уже превышает критический уровень в 80%. Треть ТЭЦ отработало более полувека. В городах Риддер и Шемонаиха Восточно-Казахстанской области сети теплоснабжения и вовсе полностью изношены.

Как подчеркнул Президент, помимо ТЭЦ в плачевном состоянии остаются и тепловые сети. На сегодня более 1,5 тысяч километров тепловых сетей в стране нуждаются в срочной замене и ремонте. Их средний износ превышает 75%. В связи с чем Правительству поручили решить задачи по ремонту энергообъектов и тепловых сетей.

Глава государства отметил, что энергетика и тепло – не единственные проблемы. Более 5 лет не решается вопрос строительства и модернизации канализационно-очистных сооружений (КОС).

Озвучил Президент и вопросы развития сельских территорий.

«Как вы знаете, моим первым Указом в рамках новых президентских полномочий стало поручение разработать Концепцию развития сельских территорий. Следующий год пройдет под эгидой повышения благополучия и качества жизни сельчан. К разработке Концепции следует максимально привлечь экспертов, аграриев и общественников на местах», - заявил Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

По словам Президента, нужны совершенно новые, а главное, реализуемые подходы по возрождению села. Правительству совместно с акиматами регионов поручено разработать мониторинговую карту распределения земель для удовлетворения потребностей сельчан в пастбищах.

Глава государства указал на затягивание и неоднократно переносимые сроки исполнения поручений и обозначил необходимость комплексной трансформации Канцелярии Премьер-Министра в компактный аппарат Правительства с повышением его роли в межведомственной координации и решении межотраслевых вопросов.

Касым-Жомарт Токаев также заявил о необходимости проанализировать качественный состав заместителей первых руководителей и анонсировал масштабные кадровые перестановки, как в центральных, так и местных органах власти.

Аварии в регионах

Пока политическая власть обсуждает, как решить вопрос с проблемами в сфере ЖКХ, аварии в регионах продолжают происходить. На неделе очередная авария произошла на водопроводе в Петропавловске. Ее удалось быстро локализовать и устранить. Чуть позже стало известно об аварии на теплосетях в Караганде. Выявлен дефект при обходе тепловых сетей - сверхнормативная утечка через сальниковый компенсатор.

В Семее произошло возгорание транспортерной ленты и электрокабелей, в результате пожара приостановилась работа системы подачи твердого топлива – угля. Военнослужащим и спасателям пришлось подавать вручную уголь в котлоагрегаты ТЭЦ, где вышел из строя электрокабель. Чуть позже работа ТЭЦ-1 в Семее возобновилась.

Новшества в системе образования

В Казахстане на базе одного из вузов планируется реализовать пилотный проект по внедрению модели цифрового университета. Основная цель создания модели цифрового университета – трансформация базовых процессов и процессов управления в университете с помощью цифровых технологий.

Новшества коснулись не только системы высшего образования, но и дошкольного. В стране хотят запустить единую цифровую базу очередности и выдачи направлений в детсады. Услугу можно будет получить через мобильное приложение eGov и банков второго уровня. Кроме этого, в стране также будет создано 50 детских оздоровительных лагерей, не менее 100 новых крупных объектов. Это и дворцы школьников, станции юных техников, детские технопарки, музыкальные и художественные школы. В Министерстве образования уверены, что это обеспечит шаговую доступность внешкольных организаций от места проживания детей.

По среднему образованию будут внедрены инновационные способы преподавания предметов через перевод необходимых учебных материалов в цифровой формат. Министерство также планирует пересмотреть подходы к повышению качества экологического образования.

Отличная новость есть и для студентов вузов, которым государство намерено увеличить стипендии в два раза.

День Независимости и памяти

На этой неделе в 31 раз Казахстан отметил День Независимости.

Провозглашение независимости стало точкой отсчета новейшей истории Казахстана, который впервые за многовековую историю получил возможность самостоятельно строить свое государство, развивать свою экономику и культуру, проводить самостоятельную внешнюю политику.

В честь Дня Независимости во всех регионах страны проходят праздничные культурно-массовые мероприятия, вручаются награды, а также ключи от квартир новоселам.

Значимость даты 16 декабря отметил в своей поздравительной речи к казахстанцам и Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«16 декабря 1991 года – великая дата в истории нашей страны. Она символизирует воплощенную в реальность мечту предков о суверенном государстве. День Независимости приобрел особый смысл. Наша святая обязанность – чтить память о национальных героях, посвятивших свою жизнь борьбе за свободу народа. Их самоотверженная любовь к Родине – пример для сегодняшнего и будущих поколений. Пусть будет вечной наша священная Независимость!».

Днем позже Президент в своем Twitter напомнил казахстанцам о 36 годовщине декабрьских событий. Он подчеркнул, что данные события оставили неизгладимый след в истории страны и показали непоколебимый дух казахского народа, наше твердое стремление к свободе и Независимости.

Спортивные успехи

Наши спортсмены порадовали своими победами нас и на этой неделе. Казахстанский спортсмен Ербол Хамитов стал серебряным призером Кубка мира по паралыжным гонкам и парабиатлону, завершив дистанцию за 2:01.20

Представительница команды Казахстана по фристайл-акробатике Аяна Жолдас стала третьей на этапе Кубка Европы в Руке.

Казахстанцы также взяли две «бронзы» на финальном Гран-при по паратаеквондо в Эр-Рияде.

Четыре «золота» на турнире в Мексике завоевал парапауэрлифтер Ерболат Карибай, а биатлонист Вадим Куралес завоевал серебряную медаль на IBU Junior Cup в Италии.

Не отстают от старших коллег по спорту и юные казахстанцы. 13-летний семейчанин Думанулы Султанбейбарыс стал чемпионом Азии по шахматам среди школьников.

Отличные результаты и у спортсменов с регионов. К примеру, «серебро» и «бронзу» завоевали в Калгари спортсмены СКО, а костанайки завоевали два золота и бронзу на чемпионате РК по боксу.

Также внимание всего мира приковано к финалу чемпионата мира по футболу в Катаре. Вчера сборная Хорватии обыграла Марокко и стала бронзовым призером чемпионата мира в Катаре. Игра проходила на международном стадионе «Халифа» в Дохе и завершилась со счетом 2:1. Сегодня состоится финал мундиаля, где встретятся сборные Аргентины и Франции. Прямая трансляция матча Аргентина — Франция начнется в 21:00 по астанинскому времени.