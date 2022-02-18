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Поручения Главы государства обсудили в Кокшетау

18 Февраля 2022 04:00
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Поручения Главы государства обсудили в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау прошло заседание круглого стола по обсуждению путей исполнения поручений Главы государства, данных на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан 8 февраля 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Представители различных структур и общественники встретились, чтобы обсудить пути исполнения поручений Главы государства.

«Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев одним из приоритетных задач обозначил реализацию ранее намеченных реформ и сдерживание инфляции в ныне переживаемый сложный период, связанный с пандемией, снижением деловой активности и вызовами национальной безопасности», - открыла заседание председатель ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана по Акмолинской области» Ирина Терентьева.

Модератор напомнила шесть основных задач, стоящих перед Правительством. Это увеличение доходов и сокращение неравенства, сдерживание инфляции, предоставление дополнительных средств для экономического развития, проблемы развития агропромышленного комплекса, развитие энергетического комплекса и здравоохранение.

«Говоря о принципах, которых должны придерживаться и государство, и бизнес, Президент подчеркнул, что для построения Нового Казахстана нам нужна понятная и справедливая государственная политика, которая сформирует конкурентную и технологичную экономику без олигополий, сделает верховенство Закона гарантией абсолютной неприкосновенности частной собственности и соблюдения демократических свобод», - отметила И. Терентьева.

Как было озвучено, Глава государства возлагает большие надежды на представителей общественности, учитывая их опыт общественной деятельности и перспективный подход.

Присутствующие на заседании, в числе которых были председатель ОО «Наше право» Владислав Шуль, главный врач Центра ПМСП села Красный Яр Серик Сахиев, председатель Профсоюзного центра Акмолинской области Кали Рахметов, председатель общественного фонда «Kazakhstan innovation» Мариям Абишева, высказались в поддержку поручений Главы государства.


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#Акмолинская область   #Акимат   #Заседание Правительства с участием Президента РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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