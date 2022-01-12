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    09:08, 12 Январь 2022 | GMT +6

    Поручение Президента: в Нацбанке озвучили основные направления деятельности

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал об основных направлениях деятельности организации в рамках поручения Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В реализацию поручений Главы государства, озвученных в ходе выступления в Мажилисе 11 января, Национальным Банком будут приняты меры по трем основным направлениям», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

    Первое – снижение инфляции до среднесрочного таргета 3-4% в 2025 году.

    Второе – обеспечение финансовой стабильности, в особенности валютного рынка.

    Третьим направлением, по его словам, является противодействие необоснованному выводу капитала.

    Напомним, вчера Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента. Полный текст выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК можно прочитать здесь.

    Теги:
    Правительство Нацбанк Казахстана Правительство РК Финансы Ерболат Досаев Главная Экономика
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