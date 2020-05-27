Поручение Президента улучшить сферу образования отвечает современным реалиям - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Данное Главой государства поручение создать необходимые законодательные, методологические и организационные условия в сфере образования отвечает современным реалиям и новым вызовам, считает старший научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Жанар Санхаева.

«Сегодня прошло 3 заседание НСОД, который за непродолжительное время зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки, способной непросто генерировать предложения и рекомендации, но и продвигать их реализацию. Отсюда высоки и ожидания от последующих результатов рассматриваемой темы последнего заседания, а именно развитие человеческого капитала, которое является крайне важным и актуальным для Казахстана. Приоритетность и актуальность данного направления обнажили последствия распространения коронавируса, обратив внимание на необходимость поиска новых подходов и инструментов повышения качества и уровня жизни казахстанцев», - сказала Жанар Санхаева.

Эксперт отметила, что в последние годы тема человеческого и социального капитала находится в орбите пристального внимания академического сообщества и политических деятелей, не раз подчеркивавших значимость «новой экономики», формируемой на принципах знаний, инноваций и равных возможностей.

«В ходе заседания Президент К. Токаев выступил с рядом инициатив, затронувших вопросы здравоохранения, образования и профессиональной подготовки населения, отметив приоритетность данных направлений. Исходя из заявлений, можно заметить, что развитие человеческого капитала становится краеугольным камнем и ключевым фактором устойчивого развития страны, где особое место занимает эффективность образовательной системы. В этой связи определяющее значение имеет организация справедливого и равного доступа к образованию как необходимого условия приобретения новых знаний, компетенций и навыков.

В свою очередь в современных условиях растущее значение приобретает дистанционное образование. Как показала практика последних месяцев, казахстанская система образования не имеет должного инструментария для обеспечения данной формы обучения. В то время как дистанционное образование является распространенной международной практикой, позволяющей повысить доступность образования. Смешанные практики традиционных и современных технологий преподавания активно применяются в таких странах как Южная Корея, США, Сингапур, Финляндия и др. Одним из первых шагов в этих странах стал отказ от бумажных учебников в пользу электронных. Так, в Сингапуре Министерством образования ведется поддержка онлайн-платформы Singapore student learning space, которая позволяет всем учащимся иметь равный доступ к качественным учебным ресурсам по основным предметам всем обучающимся от начального до довузовского уровня», - отметила Жанар Санхаева.

«Необходимо признать, что в Казахстане активная фаза развития дистанционного образования пришлась на период введения карантина и стала вынужденной мерой. Однако если обратить внимание на итоги дистанционного образования, то можно увидеть востребованность и актуальность электронного образования среди казахстанцев. Согласно данным основателя и руководителя Bilim Media Group Рауана Кенжеханулы, к настоящему времени онлайн-платформу BilimLand посетили более 3 млн пользователей, а количество просмотров достигло свыше 75 млн раз. Большая активность пришлась на YouTube-канал платформы с более чем 15 млн просмотров. Отсюда справедливо замечание К.К. Токаева о том, что завершение карантинного режима не должно стать поводом для окончания активного внедрения дистанционного образования. А данное им поручение создать необходимые законодательные, методологические и организационные условия отвечает современным реалиям и новым вызовам в сфере образования», - резюмировала Жанар Санхаева.