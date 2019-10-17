Поручение Президента РК: как в школах борются с излишней бюрократией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова рассказала о борьбе с излишней бюрократией в школах и сокращением бумажного документооборота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проведена большая работа по сокращению бумажного документооборота. В связи с этим был принят приказ министра образования и науки, в котором предусмотрен следующий момент: при наличии доступа к широкополосному интернету, документооборот должен быть только в электронном формате», - сказала Шолпан Каринова на пресс-конференции в СЦК.

При этом, бумажный вариант не исключен полностью – его использование, по словам вице-министра, допускается в случаях отсутствия либо плохой работы интернета.

«Если доступа к интернету нет, либо он плохого качества, в этом случае все документы могут заполняться в бумажном формате. Здесь необходимо пояснить: сегодня в стране внедряются электронные журналы, здесь тоже есть проблемы, которые мы слышим и не можем не признавать их наличия», - отметила она.

Ш. Каринова подчеркнула, что такое нововведение при наличии хорошего интернета сильно облегчает работу педагогам.

«В этом вопросе позиция МОН такова: если есть доступ к широкополосному интернету от 4 до 10 Мгб, если хорошо развита локальная сеть внутри школы и есть хорошая ИТ-инфраструктура в школе, а также есть все возможности для того, чтобы учителя могли заполнять на уроке электронные журналы, это обязательно нужно внедрять. Потому что это облегчает труд учителя на самом деле. Кроме того, электронные журналы очень удобны, когда они синхронизированы с планами, которые учитель заполняет заранее. Поэтому, мы считаем, что это – один из выходов из ситуации», - отметила спикер.

16 августа прошла Авгувстовская конференция педагогов с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

На ней Президент призвал освободить учителей от несвойственных функций и разобраться с бюрократией в школах.