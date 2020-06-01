Поручение Президента повысит статус врача и его ответственность – профессор медицины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Доктор медицинских наук, профессор, президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин поделился мнением касательно поручения Главы государства о необходимости повышения заработной платы медицинским работникам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы видим, что во всех странах врач относится к элите общества, а в развитых врач входит в группу наиболее оплачиваемых элитарных профессий, в частности, в США врачи зарабатывают очень много. Это объясняется высокой ответственностью, длительным обучением, чтобы стать врачом, там нужно минимум 12-15 лет обучаться. Сейчас 7 лет института, 3 года резидентуры – итого 10. Еще потом нужно профессию осваивать. Два процесса должны идти параллельно – рост профессиональной ответственности перед пациентами и врач должен зарабатывать больше, чем средний специалист в стране», - сказал Вячеслав Локшин в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

По его словам, эта тема уже упоминалась им в одном из интервью.

«Поэтому, абсолютно нормально, если врачебная зарплата будет на высоком уровне. Когда-то я говорил о том, что врачи должны зарабатывать не меньше нефтяников. Причем, я имел ввиду не тех специалистов, которые работают на буровых, а именно тех, кого мы называем нефтяниками, кто зарабатывает миллионы. Люди начали вести со мной дискуссию, не прочитав содержания интервью», - вспомнил профессор.

Но и врач, по его словам должен соответствовать этому.

«К сожалению, у нас были провалы в образовании, есть вопросы к организации медицинской помощи, но за последние годы мы очень много инвестировали в оборудование, в строительство зданий, даже создали холдинг. А про врача забыли – врач у нас получает примерно 150 тысяч тенге. Конечно, этого недостаточно. Поэтому, я думаю, поручения Президента должны повлечь за собой изменения качества врачебной профессии, то есть средний уровень врачей у нас должен также подтянуться до более высокого. Это абсолютно правильный процесс, который повысит статус врача, в то же время повысит его ответственность», - заявил врач.

Напомним, на третьем заседании НСОД Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил ряд поручений касательно повышения качества медицинской службы и жизнеобеспечения медиков. Одним из них стало поручение повысить зарплату медицинским работникам.









Фото: persona-clinic.kz