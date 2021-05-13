Поручение Президента по водоснабжению сел может оказаться невыполненным – Ерлан Саиров
По словам депутата, на первом заседании Совета был обсужден вопрос питьевого водоснабжения. За 30 лет на решение этого вопроса был израсходован триллион тенге. Тем не менее, еще около 1 200 сел не обеспечены питьевой водой.
«Глава государства говорил о необходимости до 2025 года на 100 процентов решить вопрос с питьевой водой. В связи с недостаточно эффективной работой наших министерств, нет уверенности в том, что в указанный срок вопрос будет решен», – отметил Е. Саиров.
По его словам, государственные органы не всегда знают о том, чем занимаются другие ведомства.
«Например, в Восточно-Казахстанской, Алматинской областях в двух километрах от села устанавливают большие насосы. Каждый насос обходится в 30-40 миллионов тенге. При этом, магистраль не подведена. А когда это будет сделано, насосы окажутся в нерабочем состоянии. Таким образом, народные деньги будут выброшены на ветер. И происходит это из-за равнодушия местных чиновников. Равнодушие же является корнем коррупции», – сказал мажилисмен.