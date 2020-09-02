Поручение Президента о развитии фармацевтического производства в РК очень своевременное - Диляра Кайдарова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Главный онколог Министерства здравоохранения РК, председатель правления КазНИИ онкологии и радиологии, Академик Национальной академии наук доктор медицинских наук Диляра Кайдарова высказалась о Послании Президента РК. По ее мнению, медицинская общественность с огромным воодушевлением восприняла поручение Главы государства о выплате стимулирующих надбавок медицинским работникам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ежегодном Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил задачи по развитию системы здравоохранения. На эти цели из госбюджета будет выделено 150 миллиардов тенге. Президент отметил, что к 2023 году заработная плата медработников будет повышена почти в 2 раза от средней заработной платы по стране. Мы надеемся, что повышение материального благополучия медработников положительно скажется на качестве оказания медицинских услуг, повысит их стремление к повышению квалификации и укрепит их веру в завтрашний день»,- сказала Диляра Кайдарова.

По ее словам, на сегодняшний день во всех областях Казахстана действуют 19 онкоучреждений, оказывающих онкологическую помощь тяжелобольным пациентам. В рамках Комплексного плана по борьбе с онкозаболеваниями на 2018-2022 годы предусмотрено оснащение региональных онкоцентров необходимым современным оборудованием, обновление парка радиологических аппаратов.

«Что касается лекарственного обеспечения онкобольных. За поставку лекарств отвечает структура «СК-Фармация». Лекарствами онкобольные пациенты обеспечиваются бесплатно, их закупают за счет государства. Но, к сожалению, иногда возникают перебои с поставкой зарубежных, жизненно важных препаратов, тогда как в лечении онкологии для пациента важна каждая минута. Очень своевременным оказалось поручение Президента о развитии фармацевтического производства в Казахстане, и мы надеемся, что в скором времени онкобольным не нужно будет подолгу ждать жизненно важных лекарств, и они всегда будут доступны внутри страны»,- отметила она.

Кроме того, онкослужба Казахстана заинтересована в подготовке молодых кадров, врачей онкологов, а также в повышении квалификации действующего медперсонала.

«Президент в своем выступлении сказал о строительстве новых многопрофильных больниц. Ранее по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева в столице началось строительство нового Национального научного онкологического центра (ННОЦ) для оказания высокоэффективной медпомощи онкологическим пациентам на основе самого передового международного опыта. Уже скоро ННОЦ, оснащенный новейшим оборудованием, будет оказывать бесплатную онкопомощь тяжелобольным пациентам со всего Казахстана. В КазНИИОиР проводится большая работа по повышению квалификации наших специалистов, регулярно проводятся обучающие конференции, мастер-классы, туморборды с зарубежными специалистами. Мы заинтересованы в подготовке высококвалифицированных кадров. За последние несколько лет в резидентуре КазНИИОиР обучились десятки молодых специалистов, которые после учебы распределены по региональным онкоцентрам. Коллектив КазНИИОиР поддерживает все озвученные инициативы Главы государства. Мы работаем во благо нашего государства и здоровья казахстанцев»,- заключила спикер.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.