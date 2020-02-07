+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -2 °С
USD 377.56 EUR 415.24
RUB 5.97 CNY 54.15
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Поручение Президента: на 25% повысили зарплату работникам крупнейшей компании Актюбинской области

7 Февраля 2020 10:04
Поделиться:
Поручение Президента: на 25% повысили зарплату работникам крупнейшей компании Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Работникам крупнейшей нефтегазовой компании Актюбинской области повысили заработную плату на 25% в рамках выполнения поручения Президента по повышению зарплаты казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Новости по теме
Где в Казахстане получают самую высокую зарплату
В Казахстане увеличена зарплата более 36 тысяч работников сферы культуры и искусства Минимальная зарплата может достигнуть 70 тысяч тенге к 2023 году Долги по зарплате в 311 млн.тенге выплатили строителям ТОО «Шар-Құрылыс»

По словам заместителя акима области Кайрата Бекенова, вопрос повышения благосостояния населения остается одним из приоритетных.

«Глава региона Ондасын Уразалин поставил перед руководителями компаний, работающих на территории области, задачу изыскать средства и повысить размер заработной платы сотрудников. В результате переговоров положительно решен вопрос касательно трудового коллектива АО «СНПС Актобемунайгаз». Реальный рост зарплаты 6 550 работников всех категорий с 29 декабря 2019 года составил 25%. В настоящее время работа в данном направлении продолжается, ведутся переговоры с другими компаниями», - сказал Кайрат Бекенов.

Данные меры приняты в рамках исполнения поручения Президента Касым-Жомарта Токаева по повышению заработной платы казахстанских работников, приведения уровня оплаты труда в соответствие с выплатами иностранным сотрудникам. Эти задачи Глава государства поставил перед председателем совета директоров китайской корпорации CNPC Ван Илинем в ноябре 2019 года.

В 2019 году среднемесячная заработная плата жителей Актюбинской области выросла на 13,9%, достигнув 156 615 тенге. В прошлом году более 1400 предприятий увеличили зарплату 32 тыс. сотрудников в среднем на 15%.

Напомним, 15 июля 2019 года в ходе расширенного заседания Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить справедливую оплату труда местных и иностранных рабочих, выполняющих одну и ту же работу.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, Права человека, Общество,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив