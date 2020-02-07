Поручение Президента: на 25% повысили зарплату работникам крупнейшей компании Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Работникам крупнейшей нефтегазовой компании Актюбинской области повысили заработную плату на 25% в рамках выполнения поручения Президента по повышению зарплаты казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

По словам заместителя акима области Кайрата Бекенова, вопрос повышения благосостояния населения остается одним из приоритетных.

«Глава региона Ондасын Уразалин поставил перед руководителями компаний, работающих на территории области, задачу изыскать средства и повысить размер заработной платы сотрудников. В результате переговоров положительно решен вопрос касательно трудового коллектива АО «СНПС Актобемунайгаз». Реальный рост зарплаты 6 550 работников всех категорий с 29 декабря 2019 года составил 25%. В настоящее время работа в данном направлении продолжается, ведутся переговоры с другими компаниями», - сказал Кайрат Бекенов.

Данные меры приняты в рамках исполнения поручения Президента Касым-Жомарта Токаева по повышению заработной платы казахстанских работников, приведения уровня оплаты труда в соответствие с выплатами иностранным сотрудникам. Эти задачи Глава государства поставил перед председателем совета директоров китайской корпорации CNPC Ван Илинем в ноябре 2019 года.

В 2019 году среднемесячная заработная плата жителей Актюбинской области выросла на 13,9%, достигнув 156 615 тенге. В прошлом году более 1400 предприятий увеличили зарплату 32 тыс. сотрудников в среднем на 15%.

Напомним, 15 июля 2019 года в ходе расширенного заседания Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить справедливую оплату труда местных и иностранных рабочих, выполняющих одну и ту же работу.