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вчера 16:44
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Поручение Президента: куда будет перечисляться компенсация в 4 млн тенге за погибших в авиакатастрофе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал о компенсации пострадавшим в авиакатастрофе под Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Правительство приняло решение выплатить по 4 млн тенге. Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало соответствующее постановление, и сегодня за него проголосовали. Эти средства будут перечисляться на лицевой счет члена семьи», - сказал Биржан Нурымбетов в кулуарах Правительства.
Что касается пострадавших в авиакатастрофе, по его словам, вопрос о компенсации им будут решать местные исполнительные органы.
«По пострадавшим, если будут какие-то выплаты материального характера – это будут решать местные власти – акимат Алматы и Алматинской области, то есть по месту происшествия. На уровне Правительства принято решение выплатить компенсацию только родным погибших – по 4 млн тенге», - отметил министр.
Журналисты также спросили Б. Нурымбетова о сроках выплаты компенсации.
«По срокам выплат – 27 было крушение, 28 было принято решение о выплате компенсации. Правительство сегодня на заседании проголосовало и сегодня эти деньги отдадут в Минтруда. Мы перечислим их на лицевые счета в самые кратчайшие сроки», - пообещал Б. Нурымбетов.
Напомним, самолет упал близ Алматы 27 декабря.
Согласно первоначальной информации, в авиакатастрофе погибли 7 человек.
Количество погибших увеличилось до 12 человек.
Для расследования авиакатастрофы создана специальная правительственная комиссия.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родственникам и близким погибших, а также пообещал строго наказать виновных в трагедии.
Комитет по ЧС опубликовал список погибших.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура в Казахстане.
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