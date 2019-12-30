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Поручение Президента: куда будет перечисляться компенсация в 4 млн тенге за погибших в авиакатастрофе

30 Декабря 2019 11:43
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Поручение Президента: куда будет перечисляться компенсация в 4 млн тенге за погибших в авиакатастрофе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал о компенсации пострадавшим в авиакатастрофе под Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Правительство приняло решение выплатить по 4 млн тенге. Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало соответствующее постановление, и сегодня за него проголосовали. Эти средства будут перечисляться на лицевой счет члена семьи», - сказал Биржан Нурымбетов в кулуарах Правительства.

Что касается пострадавших в авиакатастрофе, по его словам, вопрос о компенсации им будут решать местные исполнительные органы.

«По пострадавшим, если будут какие-то выплаты материального характера – это будут решать местные власти – акимат Алматы и Алматинской области, то есть по месту происшествия. На уровне Правительства принято решение выплатить компенсацию только родным погибших – по 4 млн тенге», - отметил министр.

Журналисты также спросили Б. Нурымбетова о сроках выплаты компенсации.

«По срокам выплат – 27 было крушение, 28 было принято решение о выплате компенсации. Правительство сегодня на заседании проголосовало и сегодня эти деньги отдадут в Минтруда. Мы перечислим их на лицевые счета в самые кратчайшие сроки», - пообещал Б. Нурымбетов.

Напомним, самолет упал близ Алматы 27 декабря.

Согласно первоначальной информации, в авиакатастрофе погибли 7 человек.

Количество погибших увеличилось до 12 человек.

Для расследования авиакатастрофы создана специальная правительственная комиссия.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родственникам и близким погибших, а также пообещал строго наказать виновных в трагедии.

Комитет по ЧС опубликовал список погибших.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура в Казахстане.


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Ключевые слова: Правительство РК, Алматинская область, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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Азамат Сыздыкбаев

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